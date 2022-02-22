Жители ЦФО стали кредитоваться чаще, больше и под высокий процент

Брать чаще, больше и под высокий процент стали жители ЦФО в минувшем году. В числе лидеров по объемам потребительского кредитования - традиционно Воронежская, Тульская и Белгородская области. Последняя выделяется по темпам выдачи и размеру займа "до зарплаты".

В первой половине 2021-го на каждом человеке, получившем в долг деньги без обеспечения, уже висело в среднем по полтора действующих кредита. Фото: Георгий Сысоев/ТАСС

По данным ЦБ, только с января по июль 280 тысяч человек взяли кредиты в банках, 340 тысяч - в микрофинансовых организациях (МФО), еще 470 тысяч оказались в должниках и по микрозаймам, и по банковским кредитам. В банках число заемщиков растет сравнительно медленно, зато увеличиваются выдаваемые им суммы. МФО переживают настоящий бум. Число их клиентов составляет около семи миллионов человек, причем один миллион добавился как раз за время пандемии.

По доле жителей, имеющих те или иные займы, в Центральном округе лидируют Белгородская, Калужская и Курская области. Там показатель проникновения кредитов выше 28 процентов (по доступным на сегодня данным Центробанка на 1 июля 2021 года). Не слишком отстают Тула, Тверь, Кострома и Липецк. В остальных регионах в долг живет четверть населения.

По закредитованности - то есть соотношению долга и дохода - всех соседей по округу опередила Рязанщина. Здесь условный средний заемщик должен банку или МФО сумму, равную 18 процентам ежемесячного дохода по региону. Похожий расклад - в Тверской, Тульской, Калужской и Владимирской областях. Самый низкий показатель - у белгородцев (чуть менее 13 процентов).

"Долговая нагрузка населения на макроуровне в первом полугодии 2021 года увеличилась с 9,8 до 10,2 процента располагаемых доходов. Это произошло в первую очередь за счет ускоренного роста необеспеченного потребительского кредитования", - отмечают в Центробанке.

По доле жителей, имеющих те или иные займы, в Центральном округе лидируют Белгородская, Калужская и Курская области

В первой половине 2021-го на каждом человеке, получившем в долг деньги без обеспечения, уже висело в среднем по полтора действующих кредита. Долговая нагрузка заемщиков достигла 740 тысяч рублей, что на четверть превышает уровень второго квартала 2020 года. Качество портфеля необеспеченных потребительских кредитов, впрочем, в ЦБ считают довольно высоким - учитывая общее снижение экономических рисков, кредитные каникулы и другие послабления, введенные в начале пандемии.

В секторе микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов за год выросла доли клиентов с двумя и более займами (с 28 до 32 процентов) и количество обслуживаемых ими займов. Это может указывать на увеличение как спроса на быстрые кредиты, так и закредитованности среди заемщиков МФО, пояснили в Центробанке. Доля просроченной задолженности у них - более 50 процентов.

Средний размер займа "до зарплаты" в декабре составлял 8770 рублей, что всего на 300 рублей превышает уровень предыдущего года, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Расчеты основаны на сведениях трех тысяч микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов. Среди регионов - лидеров по объемам розничного кредитования в МФО самые крупные средние займы наблюдаются в Москве (11 тысяч), Ростовской и Белгородской областях (10 тысяч). В некоторых субъектах РФ средний чек по микрозаймам в течение года снизился. В Воронежской области, к примеру, - на 18 процентов, в Белгородской - на шесть.

На покупку потребительских товаров в декабре россияне брали в кредит в среднем 219 тысяч рублей. В конце 2020-го показатель был почти таким же, свидетельствуют данные четырех тысяч кредиторов, сотрудничающих с НБКИ.

- В первые месяцы 2021 года средний чек потребительского кредита рос довольно активными темпами. Пик пришелся на апрель - более 300 тысяч рублей. В мае показатель резко снизился и далее держался на уровне 260-280 тысяч, а в последние два месяца сократился еще более существенно, достигнув годового минимума, - рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. - В целом в 2021 году в сегменте потребительских кредитов банки продолжали придерживаться достаточно консервативной политики. Темпы выдачи потребкредитов оказались далеки от уровня допандемийного 2019 года.

В сравнении с неудачным для розничного кредитования 2020-м, впрочем, динамика положительная: прирост - около 15 процентов. В регионах ЦФО он был ниже. Если сравнивать показатели декабря за 2021 и 2020 год, то даже у активно пользующихся заемными средствами белгородцев прибавка составит всего восемь процентов. У воронежцев и туляков - менее пяти.

Зато рекордным за всю историю наблюдений оказался спрос на автокредиты. Объем выдачи вырос на 45 процентов (в Калужской области - на 60, в Тульской - на 50) и превысил 1,1 триллиона рублей.

- Во втором полугодии было отмечено некоторое сокращение количества выданных автокредитов при одновременном росте среднего чека по ним. Такая ситуация сложилась на фоне дефицита новых автомобилей, окончания еще госпрограммы льготного автокредитования, а также все более консервативной кредитной политики банков. Вместе с тем серьезное развитие получило кредитование на рынке подержанных машин, - добавил Волков.

В январе количество новых займов на покупку авто оказалось, напротив, минимальным за весь период пандемии. В Тульской области объем выдачи снизился на 12 процентов, в Воронежской - на восемь. Аналитики связывают это с нехваткой новых автомобилей и тем, что потенциальные покупатели могут ожидать возобновления госпрограммы льготного кредитования.

Прямая речь

Алексей Волков, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй:

- Определяющим критерием для банков при принятии решения о выдаче потребительского кредита и его параметрах является значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика. Это особенно заметно для займов с суммой более 300 тысяч рублей. Бесплатно узнать свой ПКР на сайте www.nbki.ru может каждый гражданин России, имеющий учетную запись на "Госуслугах". Сервис подскажет, какие факторы оказали на ваш рейтинг наибольшее влияние и какому уровню кредитоспособности он соответствует. Это позволит осознанно подойти к выбору кредитного предложения.