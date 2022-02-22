Власти: Бурятия готова принять беженцев из ЛНР и ДНР

Власти Бурятии заявили о том, что готовы принять 400 граждан Донецкой и Луганской народных республик.

Глава республики Алексей Цыденов направил соответствующее официальное письмо врио министра РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Александру Чуприяну. Людей готовы принять в пунктах временного размещения.

"В субботу в личном разговоре с губернатором Ростовской области Василием Голубевым предложена гуманитарная помощь и помощь волонтерского корпуса Бурятии для содействия региону в организации работы с беженцами из ДНР и ЛНР", - сообщается на сайте правительства региона.

Бизнесмены республики уже откликнулись на призыв оказать гуманитарную помощь.