Бурятские "земские доктора" получат дополнительный миллион рублей

Дополнительную выплату в миллион рублей из республиканского бюджета смогут получить медики, которые приедут в моногорода Бурятии по программе "Земский доктор", а также "земские врачи" остродефицитных специальностей - анестезиолог-реаниматолог, хирург и акушер-гинеколог. Такую региональную меру стимулирования разработали по решению главы региона Алексея Цыденова.

Как отмечают в пресс-службе правительства республики, в сельской местности, по-прежнему наблюдается нехватка медиков, несмотря на реализацию федеральной программы. Остро вопрос стоит и в небольших городах с численностью населения меньше 50 тысяч человек - Гусиноозерск, Закаменск, Кяхта и Бабушкин. Новая региональная программа поможет привлечь туда специалистов.

Право на дополнительное стимулирование получат тех, кто приехал в Бурятию в 2021 году и прибудет в 2022-м. Таким образом, в моногородах врачи смогут получить вместе с федеральным миллионом суммарную выплату в два миллиона рублей. А остродефицитные специалисты в селах и маленьких городах, которым полагается два миллиона от государства - получат три миллиона рублей.

- Мы ежегодно проводим расчет потребности в медицинских специалистах. Потребность в прошлом году составила 332 врача и 312 средних медицинских работников. Особенно остро проблема ощущается на селе. Во время рабочих поездок часто такие обращения получаю от жителей районов. Поэтому свою региональную меру вводим, чтобы привлечь специалистов, - отметил Алексей Цыденов.