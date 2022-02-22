На Камчатке завели дело о незаконной добыче лосося на 7 млн рублей

Уголовное дело о незаконном промысле тихоокеанского лосося возбуждено на Камчатке. Общая сумма ущерба превышает семь миллионов рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в сентябре 2021 года во время досмотра судна пограничники нашли на нем партию разделанного и замороженного кижуча, который был добыт рыбопромышленной компанией на реке Апука в Карагинской промысловой подзоне. Экспертиза установила, что для производства продукции использовалось свыше трех тонн лосося, а в документах значилось, что предприятие добыло всего 1,3 тонны.

"Таким образом, юридическим лицом превышены квоты добычи водных биоресурсов на 1,7 тонны", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.