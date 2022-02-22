Названы регионы России с самым низким уровнем развития транспорта

Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Еврейская автономная область возглавили рейтинг российских регионов с самым низким уровнем развития общественного транспорта, составленный "Государственной транспортной лизинговой компанией" (ГТЛК).

"На основе анализа нескольких факторов оценен уровень развития городского транспорта в регионах, определены субъекты, в большей степени нуждающиеся в поддержке со стороны государства для модернизации системы общественного транспорта", - цитирует отчет РИА Новости.

Проводя оценку, эксперты учитывали долю техники в парках региона, срок использования которой превысил нормативный. Рассматривалась потребность в новом транспорте до 2025 года. Кроме того, отмечались общий уровень развития инфраструктуры, объем финансирования на обновление парка и ряд других факторов.

В топ-15 регионов с низким уровнем развития общественного транспорта вошли также Хакасия, Карелия, Северная Осетия, Чечня, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Бурятия, Карачаево-Черкесия, Псковская и Орловская области, а также Якутия.

Кроме того, в ГТЛК представили список регионов, которые нуждаются в приобретении нового пассажирского транспорта. Среди них Нижегородская область, которой необходимо 2,9 тысячи единиц техники, Пермский край (2,4 тысячи единиц), Томская (1,3 тысячи единиц), Амурская (708 единиц) и Сахалинская (530 единиц) области.

Эксперты отмечают, что без обновления автопарков в регионах невозможно провести полноценную реформу общественного транспорта. От наличия такой техники напрямую зависит комфорт и мобильность пассажиров.