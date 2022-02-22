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22.02.2022 05:18
Рубрика: Экономика

Названы регионы России с самым низким уровнем развития транспорта

Текст: Дина Непомнящая
Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Еврейская автономная область возглавили рейтинг российских регионов с самым низким уровнем развития общественного транспорта, составленный "Государственной транспортной лизинговой компанией" (ГТЛК).

"На основе анализа нескольких факторов оценен уровень развития городского транспорта в регионах, определены субъекты, в большей степени нуждающиеся в поддержке со стороны государства для модернизации системы общественного транспорта", - цитирует отчет РИА Новости.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Проводя оценку, эксперты учитывали долю техники в парках региона, срок использования которой превысил нормативный. Рассматривалась потребность в новом транспорте до 2025 года. Кроме того, отмечались общий уровень развития инфраструктуры, объем финансирования на обновление парка и ряд других факторов.

В топ-15 регионов с низким уровнем развития общественного транспорта вошли также Хакасия, Карелия, Северная Осетия, Чечня, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Бурятия, Карачаево-Черкесия, Псковская и Орловская области, а также Якутия.

Кроме того, в ГТЛК представили список регионов, которые нуждаются в приобретении нового пассажирского транспорта. Среди них Нижегородская область, которой необходимо 2,9 тысячи единиц техники, Пермский край (2,4 тысячи единиц), Томская (1,3 тысячи единиц), Амурская (708 единиц) и Сахалинская (530 единиц) области.

Эксперты отмечают, что без обновления автопарков в регионах невозможно провести полноценную реформу общественного транспорта. От наличия такой техники напрямую зависит комфорт и мобильность пассажиров.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Приволжье ДФО Еврейская АО ДФО Амурская область ДФО Бурятия ДФО Сахалинская область ДФО Чукотский АО

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