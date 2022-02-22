В Бурятии четверо лесозаготовителей умерли от отравления суррогатом

Следственный комитет возбудил уголовное дело о гибели четырех жителей села Мостовка Прибайкальского района Бурятии. Оно расследуется по статье о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Об этом сообщила пресс-служба республиканского СУ СК.

Согласно материалам дела, 18 февраля в Кабанскую центральную больницу поступили четверо мужчин в возрасте от 20-ти до 44-х лет с диагнозом "отравление суррогатами алкоголя". Спасти их не удалось. Известно, что все они занимались заготовкой леса на деляне, расположенной рядом с селом Шергино. Вечером 17 февраля мужчины употребляли спиртосодержащую жидкость, которую один из них накануне привез с собой.

Правоохранителям уже удалось установить продавца суррогата. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения 54-летнему подозреваемому. Расследование уголовного дела продолжается.