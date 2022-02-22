В Якутии четыре человека погибли в ДТП

В Чурапчинском районе Якутии столкнулись Toyota Ipsum и Toyota Camry. Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона, погибли четыре человека, еще двое доставлены в районную больницу в тяжелом состоянии.

ДТП произошло на 174-м километре федеральной трассы "Колыма". По предварительным данным, в результате столкновения оба автомобиля загорелись.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая установит причины и обстоятельства трагедии. Проверку по факту ДТП также проводят сотрудники районной прокуратуры.