В Якутии возобновили работу театры и музеи

В Якутии возобновили свою работу музеи, выставки, театры, цирк и другие культурные учреждения. При этом, как сообщили в пресс-службе главы и правительства республики, заполняемость зрительного зала не должна превышать 50 процентов.

Также разрешено проводить спортивные мероприятия без зрителей и без предварительного согласования с Роспотребнадзором. Отменено требование о закрытии на дезинфекцию предприятий торговли, торгово-развлекательных центров, ярмарок и рынков в Якутске. Дезинфекцию будут проводить ежедневно, не прерывая работу объектов.

Новый указ о смягчении антиковидных мер подписал глава региона Айсен Николаев на фоне снижения заболеваемости коронавирусом. По данным на 22 февраля в республике выявлен 901 новый случай COVID-19.