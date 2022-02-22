Жительница Приморья зарегистрировала в своем доме 147 иностранцев

29-летняя жительница города Уссурийска с октября 2019-го по декабрь 2021 года поставила на миграционный учет в своем частном доме 147 иностранцев, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

"Иностранным гражданам это было необходимо, чтобы избежать привлечения к административной ответственности за нарушение порядка пребывания на территории Российской Федерации", - пояснила руководитель пресс-службы ведомства Ирина Сырова.

Установлено, что за оказанные услуги горожанка получала денежное вознаграждение. К слову, ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности и была осуждена за организацию "резиновой" квартиры.

Вот и сейчас в отношении женщины возбуждены уголовные дела, соединенные в одно производство, по статье о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации. Ей грозит до трех лет лишения свободы. С женщины взята подписка о невыезде.

Справка "РГ"

В 2021 году в Уссурийске возбуждены 58 уголовных дел по фактам фиктивной регистрации иностранцев, 41 ушло в суд. С начала 2022-го в отношении владельцев "резиновых" квартир уже возбуждены десять дел и два - направлены в суд.