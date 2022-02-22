"Газпром нефтехим Салават" оштрафовали за загрязнение воздуха

Суд оштрафовал ООО "Газпром нефтехим Салават" на 220 тысяч рублей за нарушении правил охраны атмосферного воздуха.

Нарушения на предприятии выявил Росприроднадзор после многочисленных жалоб жителей на неприятный запах в воздухе. По согласованию с прокуратурой тогда было проверено два салаватских предприятия - "Газпром нефтехим Салават" и ООО "Промводоканал".

Отметим, что жалобы на плохое качество воздуха поступают от жителей Стерлитамака и Салавата с осени 2020 года, зимой 2022 года количество обращений резко увеличилось. В минэкологии РБ возможными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в этих городах называют объекты нефтепереработки, нефтехимии и теплоэнергетики. Эти предприятия внесены в федеральный государственный реестр объектов негативного воздействия, и их внеплановую выездную проверку может организовать Росприроднадзор, а контроль за состоянием атмосферного воздуха в жилой зоне возложен на Роспотребнадзор.

По словам руководителя управления Южно-Уральского межрегионального Росприроднадзора Романа Болотова, в ходе проверки было выявлено, что предприятие осуществляет выбросы загрязняющих веществ в отсутствии разрешения и отсутствия заключения органа Федерального государственного экологического надзора на "Установку производства водорода", "Северный товарно-сырьевой парк каталитического крекинга", "Комплекс каталитического крекинга".

На предприятии считают, что причина кроется в режиме неблагоприятных метеоусловий, когда устанавливается безветренная погода, снижается температура воздуха, повышается атмосферное давление.

- Именно в этот период увеличивается число жалоб населения. Тем не менее, в компании "Газпром нефтехим Салават" действуют мероприятия, которые применяются во время такого режима. Мы немедленно реагируем. Снижаем нагрузки на установках, дополнительно отбираем анализы атмосферного воздуха, - отметил заместитель директора Игорь Таратунин.