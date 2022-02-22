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22.02.2022 08:56
Рубрика: Общество

"Газпром нефтехим Салават" оштрафовали за загрязнение воздуха

Текст: Илья Булыгин (Уфа)
Российская газета - Экономика Поволжья № 39(8687)

Суд оштрафовал ООО "Газпром нефтехим Салават" на 220 тысяч рублей за нарушении правил охраны атмосферного воздуха.

Нарушения на предприятии выявил Росприроднадзор после многочисленных жалоб жителей на неприятный запах в воздухе. По согласованию с прокуратурой тогда было проверено два салаватских предприятия - "Газпром нефтехим Салават" и ООО "Промводоканал".

Отметим, что жалобы на плохое качество воздуха поступают от жителей Стерлитамака и Салавата с осени 2020 года, зимой 2022 года количество обращений резко увеличилось. В минэкологии РБ возможными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в этих городах называют объекты нефтепереработки, нефтехимии и теплоэнергетики. Эти предприятия внесены в федеральный государственный реестр объектов негативного воздействия, и их внеплановую выездную проверку может организовать Росприроднадзор, а контроль за состоянием атмосферного воздуха в жилой зоне возложен на Роспотребнадзор.

По словам руководителя управления Южно-Уральского межрегионального Росприроднадзора Романа Болотова, в ходе проверки было выявлено, что предприятие осуществляет выбросы загрязняющих веществ в отсутствии разрешения и отсутствия заключения органа Федерального государственного экологического надзора на "Установку производства водорода", "Северный товарно-сырьевой парк каталитического крекинга", "Комплекс каталитического крекинга".

На предприятии считают, что причина кроется в режиме неблагоприятных метеоусловий, когда устанавливается безветренная погода, снижается температура воздуха, повышается атмосферное давление.

- Именно в этот период увеличивается число жалоб населения. Тем не менее, в компании "Газпром нефтехим Салават" действуют мероприятия, которые применяются во время такого режима. Мы немедленно реагируем. Снижаем нагрузки на установках, дополнительно отбираем анализы атмосферного воздуха, - отметил заместитель директора Игорь Таратунин.

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В регионах Общество Экология Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

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