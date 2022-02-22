Глава минздрава Оренбуржья рассказала, чем опасен "омикрон" для пожилых

Главная опасность при заражении штаммом "омикрон" для людей старшего поколения заключается в способности вируса вызывать утяжеление основного заболевания, которым страдает пациент. Именно по этой причине госпитализируется почти каждый второй зараженный из возрастной категории 60+.

Об этом заявила министр здравоохранения Оренбуржья Татьяна Савинова. Сегодня на фоне общего снижения заболеваемости респираторными инфекциями по региону (в Оренбурге - на 30 процентов, в Орске - почти наполовину, в целом по области цифры ниже февральского эпидпорога) обращает на себя внимание рост статистики по пневмонии. На прошлой неделе было зафиксировано 1300 случаев. По этой причине число пациентов ковидных госпиталей в регионе пока не снижается. На сегодня занято 1610 коек.

- В очередной раз обращаюсь к пожилым людям: очень важно избежать заражения. Для них "омикрон" протекает достаточно тяжело. Причем даже не столько за счет пневмоний, сколько за счет способности этого штамма вызывать утяжеление основных заболеваний, которыми страдают люди, - подчеркнула Савинова. - Мы видим увеличение числа инсультов, инфарктов, осложнение течения онкологический патологий, эндокринных заболеваний и т.п. 50 процентов пожилых пациентов госпитализируются с существенным ухудшением основного заболевания.

Глава ведомства вновь призвала людей старшего поколения максимально соблюдать противоэпидемические рекомендации, использовать средства защиты и избегать лишних социальных контактов.

Кстати

Учреждения здравоохранения Оренбуржья возвращаются к обычному режиму работы и оказанию плановой медпомощи. Возобновлена диспансеризация детей с первого года жизни. Что касается взрослых пациентов, то в Оренбурге уже вернулись к плановой записи к узким специалистам, дневные стационары работают. Горбольница имени Пирогова приступит к диспансеризации и профосмотрам уже в конце текущей недели, другие клиники - с понедельника.