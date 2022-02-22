Почему в Ижевске жители и коммунальщики спорят из-за сугробов

В столице Удмуртии жители частного сектора "воюют" с коммунальщикам. Причина - в снежных завалах, которые остаются после уборки улиц.

Такой снежной зимы в Ижевске давно не было, уверен водитель грейдера Виталий. В его маршрутном листе - улицы с частной застройкой в Ленинском района города. Перед Виталием поставлена задача - сделать дороги проезжими, чтобы сюда в случае ЧП могли добраться скорая, пожарная, полиция. Сегодня водитель работает с особой осторожностью.

- Накануне подошла женщина молодая, спросить вроде что-то. Я дверь открыл, а она из баллончика брызнула мне в лицо, аж слезы хлынули. Делаешь людям добро, чтоб чисто было, а они тебе вот так! - обижается Виталий.

Что не устроило возмущенную горожанку, он, конечно, знает, но сделать ничего не может. На большом грейдере развернуться на узких улицах невозможно. Вот и получается - трактор расчистил дорогу, но засыпал территорию рядом с домами. Под снегом оказываются дворы и машины.

Выбраться на улицу через такие отвалы нереально. Пенсионерке Ирине Герасимовой приходится работать лопатой, хотя в ее возрасте это очень тяжело. "Сидеть взаперти, что ли, все это время, как в плену?" - рассуждает жннщина.

Из-за снежных завалов и разгораются споры между коммунальщиками и жителями, этой зимой особенно яростные. Возмущенные люди с лопатами проклинают трактористов, не дают им работать и даже повреждают технику.

- Мы, конечно, все это фиксируем, потом передадим куда надо. Но трактористы - тоже люди, агрессии не выдерживают и увольняются, - поясняет журналистам Александр Борисов, заместитель директора подрядной организации.

По словам Борисова, по контракту и согласно технической документации, его сотрудники не обязаны чистить заезды к домам. Правда, по Правилам благоустройства такая обязанность все же есть: в пункте 4.5 говорится, что уборка должна проводиться с "выполнением разрывов в валах снега к выездам из дворов".

- План на смену, который выдается технике, подразумевает очистку большого количества улиц, 10-15 улиц, - заявил представителям СМИ глава района Рамиль Гайнуллин. - А если зачищать заезд к каждому дому, то техника за смену сможет сделать от силы полторы улицы.

По тем же Правилам благоустройства, приступить к очистке улиц подрядчики должны сразу после начала снегопада. А поскольку снег идет каждый день, то и процесс уборки дорог почти безостановочный, объясняют чиновники и разводят руками - какие уж тут подъезды к частным домам!

Впрочем, размер штрафов все объясняет - за сугробы на дорогах предприятие может заплатить до 300 тысяч рублей, а за невыполнение требований к организации очистки подъездов к домам в частном секторе - в три раза меньше.

Кстати, правила благоустройства отвечают и на вопрос, почему снег отваливают, а не вывозят. Это не первоочередная задача, говорится в документе, если речь не идет о социальных объектах.

- Хотелось бы напомнить, что спорные ситуации с уборкой снега нужно решать только в правовом поле. За нанесение побоев водителям снегоуборщиков и за порчу самих машин предусмотрена как минимум административная ответственность, - напомнил Алексей Кондаков, адвокат по уголовным делам.

Его совет жителям: зафиксировать факт завала выезда из дома на фото и обратиться с жалобой в управление муниципальной милиции. Правда, срок рассмотрения таких жалоб 30 дней. А там, глядишь, все само растает.

Тем временем

Снег с улиц частного сектора в Ижевске начнут вывозить в марте. Сейчас основное внимание дорожных служб сосредоточено на уборке магистралей, тротуаров и подъездов к социальным объектам, сообщили в пресс-службе администрации города. По словам главы Ижевска Олега Бекмеметьева, главное в уборке улиц - не допустить сбоев движения общественного транспорта. Со всем остальным власти намерены разбираться уже весной.