Пермские ученые создали технологию, защищающую материалы от разрушения

Группа ученых Пермского национального исследовательского политехнического университете (ПНИПУ) создала новую технологию, которая повысит прочность полимерных композиционных материалов, используемых сегодня в аэрокосмической, авиационной и оборонной промышленности, а также в создании судов и автомобилей.

- Мы провели эксперименты и выяснили, что наилучшее качество поверхности обеспечивают высокая скорость обработки, твердость инструмента и его острая режущая кромка. Эти факторы совмещает в себе абразивная обработка, которую мы предложили использовать для изготовления полимерных композитов, - пояснил один из авторов разработки Артем Волковский.

Технология пермских ученых улучшит качество поверхности изделий из полимерных композитов. Это напрямую влияет на безопасность человека в процессе их эксплуатации. В частности, до 40 процентов деталей нового отечественного пассажирского самолета МС-21 и газотурбинного двигателя ПД-14 изготовляют из полимерных композиционных материалов. Их также используют при создании спортивных болидов и морских судов.