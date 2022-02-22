В Оренбурге на пенсионера с крыши рухнули снег и наледь

В Оренбурге 69-летний пенсионер получил открытую черепно-мозговую травму после схода снега и наледи с крыши. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Как сообщил Следственный комитет по Оренбургской области, инцидент произошел накануне вечером, когда мужчина вышел из подъезда многоэтажки на улице 70 лет ВЛКСМ. Пострадавший госпитализирован.

Уголовное дело возбуждено по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью).

В ходе расследования предстоит дать правовую оценку действиям работников коммунальных служб. Проведен осмотр места происшествия, изымаются документы, допрашиваются свидетели.