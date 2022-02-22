Самая насущная проблема после болезни, особенно такой коварной, что вызывается новой коронавирусной инфекцией, - как вернуть себе прежнюю форму, снова почувствовать бодрость, желание жить и работать? Ведь наиболее распространенные последствия этого недуга - слабость, подавленность, раздражительность, снижение работоспособности - преследуют еще долгое время. Конечно, можно ждать, что все со временем нормализуется само собой, но это долгий путь.

Есть и другой, более эффективный: пройти восстановительную терапию в одной из лучших здравниц страны - "Янган-Тау". Для переболевших ковидом отдыхающих специалисты санатория еще в 2020 году разработали две программы. Одна для тех, кто перенес коронавирусную инфекцию менее трех месяцев назад, и другая, если со времени болезни прошло более трех месяцев. Это не единственный критерий, учитывается и степень поражения легких, и наличие сопутствующих заболеваний, и индивидуальные особенности организма. Соответственно различается и объем помощи.

Какую программу выбрать для конкретного человека, решает врач. Главный принцип здесь, как в любом виде медицинской деятельности, - не навредить, так как даже лучшее средство, если его использовать не вовремя и не по назначению, может ухудшить состояние.

Поэтому каждый, кто собирается пройти курс постковидной реабилитации, сначала идет на прием к пульмонологу. Доктор проводит опрос, осмотр и выдает рекомендации. В первую очередь они касаются использования геотермального пара, которым славится "Янган-Тау".

- Особенностью реабилитации после ковида является восстановление функции внешнего дыхания. В связи с пневмофиброзом у отдыхающих бывает одышка. Она обратима. В этом помогают процедуры с использованием пара - ванны, ингаляции, спелеокамеры, магнитотерапия, массаж и другие, - рассказал пульмонолог Наиль Хужин. - Разрабатывается и третья программа постковидной программы восстановления, более активная.

Противопоказания для прохождения курса такие же, как и для других санаторных программ: инфаркты, все острые состояния, сердечно-сосудистые и онкозаболевания, температура, лихорадка, повторное заражение ковидом. Абсолютных противопоказаний нет, все решается индивидуально.

Важно иметь в виду еще вот что: программа даст должный эффект, только если пройти ее полностью, как по объему, так и по времени. Минимум 15 дней, но в идеале - три недели. Именно за такой срок в организме происходят благотворные изменения, таковы адаптационные возможности человека. Недельный отдых - тоже неплохо, но это даст разве что повышение ресурсов организма и релаксацию нервной системы. Но если говорить о восстановлении после ковида, то подход должен быть основательным.

Остаточные явления после этого заболевания характерны для людей старше 60 лет и тех, кто имеет сопутствующие заболевания, такие как ожирение, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет. Это одышка, которая бывает даже в покое, а не только при физической нагрузке, сухой кашель, слабость, утомляемость, потеря интереса к жизни, апатия.

- Все процедуры постковидных программ направлены на профилактику фиброза легких, повышение респираторного резерва и восстановление психоэмоционального состояния отдыхающих, - уточняет заслуженный врач РБ, Отличник здравоохранения РБ терапевт Снежана Мельниченко. - Исследование потенциала легких с помощью современного оборудования, которое мы проводим до начала программы и после нее, показывает, что эффективность налицо.

В течение курса отдыхающие получают разнообразные процедуры. Естественно, отдельно каждая не даст того воздействия, который получается суммарно, когда одна дополняет другую. В санатории три спелеокамеры, или соляных шахты. В одной дышат испарениями солей с Соликамского месторождения (там преимущественно калий и магний), во второй - с Соль-Илецкого (натрий и хлор), в третьей - гималайской розовой солью, самой насыщенной по составу, в ней более 80 компонентов. Плюс физиотерапия на область легких, массаж с элементами постурального дренажа, фиточаи, кислородные коктейли.

Кто-то скажет: это можно найти и в городских центрах здоровья. Да, но в городе нет того, что есть только в "Янган-Тау" - климат. Здешний воздух особенный. Не просто чистый, что неудивительно - вокруг на десятки километров нет промышленных предприятий, он насыщен отрицательными ионами, как нигде: в каждом кубометре - от 2,5 до трех тысяч анионов (для сравнения: в городах - менее тысячи). Это само по себе целебное средство. Недаром отдыхающие говорят: "Здешний воздух хоть ложкой ешь!". Именно сочетание природных факторов с медицинскими процедурами под наблюдением врачей и дает тот самый эффект, о котором говорят люди.

Воздух санатория хорошо влияет на восстановление дыхательной и иммунной систем. А для того чтобы улучшить доставку кислорода к тканям организма, в распорядок дня отдыхающих включена скандинавская ходьба. Физическая нагрузка невелика, а польза огромная. Гулять на свежем воздухе по территории санатория удобно - есть многокилометровый терренкур, тропа здоровья - ходи любуйся видом, открывающимся с горы Янгантау на окрестности - реку Юрюзань, необъятные дали.

Врачи предупреждают: фиброз, который появляется после ковида, когда легочная ткань заменяется соединительной, никуда не денется. Но организм человека - удивительная самовосстанавливающаяся система с огромными компенсаторными возможностями. Если приток крови к тканям восстановлен, то легочная ткань начинает регенерировать, увеличивается количество альвеол, следовательно, улучшается дыхание.

- Самое главное - восстановить кровообращение. Где нет питания - нет жизни. Наши программы как раз помогают повысить компенсаторные возможности организма, - объясняет Снежана Мельниченко.

Пенсионерка из города Касли Челябинской области Елена Бескрестнова говорит, что приезжает в "Янган-Тау" уже пятый год. В прошлые посещения выбирала программы по профилю основного заболевания.

- Но осенью прошлого года я заболела ковидом. Перенесла очень тяжело. После выздоровления осталась слабость, появилась одышка. Когда я узнала, что в "Янган-Тау" есть программа восстановления и реабилитации после этой вирусной инфекции, то не раздумывая купила путевку. Программа рассчитана на 13 дней, и чего только в ней нет. Процедуры разные, и все они для легких: ингаляции, соляная шахта, плавание, паровые аппликации, я взяла и дополнительные процедуры, - поделилась своими эмоциями Елена Геннадьевна.

Пройти курс хотят многие.

- Как врач-консультант я принимаю телефонные звонки с утра до вечера, - говорит Снежана Мельниченко. - Люди звонят, даже еще находясь на стационарном лечении. Их интересует, когда можно приехать в санаторий. Спешить нельзя. Если поражение легких 60 -70 процентов, то сначала реабилитацию необходимо пройти амбулаторно и только через три месяца начать санаторную программу. А вот если болезнь протекала не тяжело, то надо дождаться отрицательного результата ПЦР и уже можно приезжать к нам. Процедуры, включенные в программу, на вид простые, но очень действенные. В дополнение к тем, что входят в стоимость путевки, можно взять и другие, например, барокамеру, лазер на область проекции легких, озонотерапию.

Для того чтобы проводить восстановительные процедуры, санаторию не пришлось закупать новое медицинское оборудование. Оно в "Янган-Тау" и без того самое современное, как говорится, по последнему слову техники.

Те, кто "распробовал" все преимущества санатория "Янган-Тау", уже не ищут другие здравницы. Так, предприниматель из города Снежинска Челябинской области Виктор Пьянков ездит сюда уже 10 лет.

- Отдыхаешь 10-14 дней, а получаешь заряд бодрости и здоровья на целый год, - говорит он. - Все здесь предусмотрено для нас: и нужные процедуры, и разнообразный досуг, и физкультура. Я люблю на лыжах прогуляться, подышать чистым воздухом, и в бассейне поплавать. Бывал я в других санаториях, но сравнение не в их в пользу. Теперь уже другие даже не рассматриваю, выбираю "Янган-Тау".

Супруги из города Учалы Республики Башкортостан Сергей и Ольга Николаевы - тоже постоянные гости санатория. Приехали уже в 11-й раз.

- В 80-е годы прошлого века я участвовал в строительстве четвертого корпуса, а теперь вот укрепляю здесь здоровье, - говорит Сергей. - Каждый год покупаем путевку на 12-13 дней, стараемся пользоваться разными медицинскими услугами.

Ольга Николаева добавляет, что "Янган-Тау" привлекает не только широким выбором и уникальностью оздоровительных процедур, но и доброжелательной атмосферой, создаваемой коллективом. Каждый день, проведенный в такой спокойной, приятной обстановке, приносит пользу, которую ничем не измерить, можно только почувствовать. .

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Тем, кто прошел курс постковидного восстановления и реабилитации, специалисты рекомендуют в течение двух-трех месяцев ограничить физические нагрузки и стресс, не переохлаждаться, не перегреваться, принимать выписанные в ковид-госпитале препараты и беречь себя. Через некоторое время сдать кровь на анализ, чтобы проверить уровень антител. И, конечно же, вакцинироваться.

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