В Саратовской области отменили проверку QR-кодов

В Саратовской области отменена проверка QR-кодов о вакцинации и перенесенном заболевании при посещении организаций общественного питания, непродовольственных магазинов, учреждений культуры и спорта.

Как сообщил председатель правительства области Роман Бусаргин, решение принято в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки, положительной динамикой вакцинации и "значительным уменьшением числа тяжелых случаев заболевания COVID-19".

Поправки внесены в постановление регионального правительства № 208-П об ограничительных мероприятиях в связи с распространением коронавирусной инфекции, которое было принято 28 марта 2020 года.

Во вторник в регионе было выявлено 1485 новых заболевших коронавирусом. В больницах находится 2345 заболевших, более 34 тысяч саратовцев лечатся в домашних условиях. Всего с начал пандемии заболело более 187 тысяч саратовцев, свыше пяти с половиной тысяч жителей региона, по официальным данным, умерло от COVID-19.