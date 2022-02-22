В Удмуртии примут эвакуированных жителей ДНР и ЛНР

Удмуртия примет жителей Донецкой и Луганской народных республик, сообщил глава региона Александр Бречалов. Сейчас речь идет о 250 эвакуированных. "Для этого количества мы создали абсолютно все условия", - пояснил Бречалов.

По словам главы, в республике уже определены пункты временного размещения, сейчас их осматривают специалисты Роспотребнадзора. К приему людей готовы и социальные службы. Прибывшим из Донбасса помогут найти работу, а детей определят в школы и детсады.

Сейчас в Удмуртии введен режим повышенной готовности. По мнению руководителя региона это "даст нам возможности полноценно подготовиться к принятию гостей и выделить для этого все необходимые ресурсы и средства".

Накануне Ижевская и Удмуртская епархия Русской православной церкви объявила сбор гуманитарной помощи для жителей ЛНР и ДНР. Нужны вода, продукты, средства личной гигиены, полотенца, канцелярия. В епархии добавили, что требуются новые вещи и продукты питания с длительным сроком хранения.