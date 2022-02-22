В Удмуртии спасли младенца с поражением легких после СOVID-19

В Удмуртии врачи спасли заболевшего коронавирусом младенца. У новорожденного диагностировали 40% поражения легких, сообщили в пресс-службе минздрава республики.

Малыш попал в одну из районных больниц на 25 сутки после появления на свет. Ребенок был в тяжелом состоянии, анализ на COVID-19 оказался положительным. Учитывая это, медики приняли решение перевезти младенца в республиканскую клинику.

"Две недели малыш провел в реанимации, из них десять дней - на аппарате ИВЛ. В настоящее время его состояние стабилизировалось, динамика положительная" - рассказал главный врач РДКБ Павел Пупков.

По словам врача, сейчас новорожденный переведен в отделение неонатологии, где находится вместе с мамой. Малышу предстоит пройти курс дальнейшего лечения и реабилитации. Спасенный мальчик - четвертый ребенок в семье.

Мама поблагодарила бригаду медиков за спасение сына: "Большое спасибо за то, что боролись за него", процитировала женщину пресс-служба ведомства.