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Рубрика: Общество

Врач опроверг миф о вреде холестерина в пище

Текст: Валентина Зотикова

Вопреки распространенному мнению, количество холестерина, поступающего с пищей, не играет сколько-нибудь существенной роли для развития атеросклероза. Проблемы начинаются, когда способности организма использовать и утилизировать свой холестерин снижаются.

Об этом рассказал врач кардиолог-липидолог поликлиники Оренбургской областной клинической больницы Александр Барышников. По словам специалиста, нет никаких научных обоснований для ограничения холестерина в пище, и вся рекламная шумиха вокруг борьбы с пищевым холестерином лишена смысла.

Как известно, атеросклероз - системное заболевание, поражающее артерии: в их стенках накапливается холестерин и образуются атеросклеротические бляшки. В дальнейшем поражаются и сами органы, в которых из-за бляшек нарушается кровоснабжение. Это происходит либо постепенно, либо остро - при развитии тромбоза сосуда. Тромбоз сосудов грозит инфарктом, инсультом, гангреной нижней конечности.

Одна из причин развития атеросклероза - генетическая предрасположенность. В этом случае болезнь может привести к инфаркту либо инсульту в молодом возрасте. Причем подобные осложнения бывают у нескольких членов одной семьи.

Но чаще всего повышение концентрации холестерина вызвано не генетикой, а нездоровым образом жизни.
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- Дело в том, что почти весь холестерин образуется внутри нас - во многом под влиянием того, что мы едим, и определенные виды пищи (фаст-фуд, многие полуфабрикаты, жирное мясо и жирные молочные продукты, маргарины, продукты с пальмовым маслом и другие) способствуют ускоренному синтезу нашего собственного холестерина, - пояснил врач. - Сам по себе холестерин - жизненно необходимое вещество, и каждая наша клетка способна его синтезировать по мере надобности. А вот когда способности организма использовать и утилизировать свой холестерин снижаются, тогда его концентрация в крови возрастает - со всеми дальнейшими последствиями.

Своевременно выявить нарушения липидного обмена и оценить сердечно-сосудистые риски поможет кардиолог-липидолог.

К этому специалисту стоит обратиться, если вы мужчина старше 40 лет или женщина старше 50 лет; у вас и/или ваших родственников были случаи раннего (моложе 55 лет - у мужчин и 60 лет - у женщин) развития инфаркта миокарда, инсульта, атеросклероза сосудов нижних конечностей; у вас повышен уровень холестерина в крови; имеются проявления внесосудистого отложения холестерина: ксателазмы век, сухожильные и кожные ксантомы, липоидная дуга роговицы. В группу риска входят и те, у кого имеются сахарный диабет, нарушенная толерантность к углеводам, хроническая болезнь почек, ожирение, избыточный вес, любые жалобы со стороны сердца или повышение артериального давления, а также люди, которые имеют вредные привычки, мало двигаются, испытывают высокие стрессовые нагрузки.

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