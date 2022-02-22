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22.02.2022 09:15
Рубрика: Власть

Андрей Шимкив предложил изменить новосибирский закон о предоставлении древесины

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив провел совещание, участники которого обсудили результаты и перспективы развития лесной отрасли, в том числе поправки в региональный закон о предоставлении древесины. Спикер убежден, что они помогут оградить лес от любителей наживы и позволят сделать так, чтобы закон "работал на людей".
Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области
Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области

- Закон работает с 2007 года. Лес - это государственный ресурс, не частный. А он перепродается на корню. Надо, чтобы каждая вложенная из бюджета области копейка давала плюс, а не минус или ноль. И каждый житель Сузуна должен почувствовать свою пользу от того, как работают законы и государственные предприятия, - отметил Андрей Шимкив, имея в виду реализацию норм закона №130-ОЗ от 28 июня 2007 года "О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Новосибирской области".

Обсуждение прошло в одном из самых богатых лесом районов Новосибирской области - Сузунском. В совещании также приняли участие депутат регионального парламента Евгений Покровский, представители исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления, работники лесного хозяйства.

- Лес - это основное для Сузуна, - подчеркнул спикер заксобрания. - Мы показали всей области, что лесхозы живы. На примере Сузунского лесхоза видим, как они могут зарабатывать. Это при том, что в лесхозе перерабатывают только третью часть заготавливаемой древесины. То есть лесхоз способен зарабатывать сто миллионов, если будет перерабатывать весь заготавливаемый объем.

Сузунский лесхоз - единственный из государственных предприятий лесной отрасли Новосибирской области - по итогам 2021 года заработал 37 миллионов рублей прибыли.

Замминистра природных ресурсов и экологии региона Валерий Шрейдер сообщил, что показатели заготовки и переработки древесины в Сузунском районе растут. При этом участники совещания указали на проблемы. Так, в прошлом году отдел лесных отношений по Сузунскому лесничеству направил в правоохранительные органы восемь сообщений о лесонарушениях на сумму 3,6 миллиона рублей, возбуждено три уголовных дела на сумму 3,4 миллиона рублей. За нарушение лесного законодательства привлечено к ответственности 25 граждан, в том числе четверо - к уголовной ответственности на общую сумму 190 тысяч рублей.

Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области
В Заксобрании Новосибирской области обсудили развитие сельских территорий

По информации регионального минприроды, в прошлом году от граждан в Сузунском районе было принято и рассмотрено 1503 заявления о выделении древесины, в том числе на строительство домов подали 43 человека. Однако ни одного дома не построено.

Спикер предложил внести изменения в закон. Суть их в том, чтобы по аналогии с нормой закона, которая определяет для многодетных семей возможность денежной компенсации вместо выделения земельного участка, установить областным законом правило, по которому лес, необходимый для желающих построить свой дом, можно было заменить финансовыми средствами. В этом случае, по мнению спикера заксобрания, станет меньше желающих нажиться на перепродаже древесины на корню и тех, кто использует выделенный ему лесной участок вовсе не для того, чтобы готовить лес для собственных нужд. Законодательное собрание в ближайшее время обсудит это предложение.

Справка "РГ"

По данным пресс-службы регионального заксобрания, общая площадь земель лесного фонда Новосибирской области составляет 6,5 миллиона гектаров, а его запас древесины - 572 миллиона кубометров. В сфере лесных отношений функционируют 26 организаций, подведомственных минприроды.

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