Новосибирская область поддержала признание суверенитета ЛНР и ДНР

Новосибирский губернатор Андрей Травников провел встречу с представителями общественно-политических сил региона. Ее участники обсудили решение президента РФ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Во встрече приняли представители региональных отделений партий - депутаты Государственной думы, Законодательного собрания региона и совета депутатов Новосибирска, а также члены ветеранских организаций, Общественной палаты, общественных организаций. Президент 21 февраля принял решение о признании независимости ДНР и ЛНР, подписал соответствующие указы.

- Иногда по ряду вопросов наши позиции расходятся, иногда они даже приводят к каким-то противоречим, но я считаю, что в вопросе поддержки решения президента о признании ДНР и ЛНР наша позиция должна быть общей, единой: несмотря ни на какие последствия и санкции. Знаете, как говорят - пусть хоть камни с неба падают, но мы объединимся вокруг нашего президента и поддержим жителей Донбасса. Лично я полностью поддерживаю вчерашнее решение Владимира Владимировича Путина, нашего президента, о признании независимости двух республик Донбасса, без какой-то отсрочки. И я считаю, что мы все должны поддержать это решение словом и делом, - призвал участников встречи Андрей Травников.

В поддержку признания республик в ходе обсуждения выступили, в частности, спикер Заксобрания Андрей Шимкив и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. По словам главы муниципалитета, на городском уровне принято решение собрать средства для гуманитарной помощи жителям Донбасса и беженцам оттуда.

Глава региона подтвердил, что Новосибирская область готова дать приют беженцам из ЛНР и ДНР. С учетом эпидемиологической ситуации определено количество человек, которые уже сегодня могли бы приехать в регион, идет поиск резервов.

Представители различных политических и общественных сил единогласно поддержали решение российского президента.