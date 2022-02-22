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22.02.2022 14:24
Рубрика: Происшествия

Сибиряки фиктивно женили иностранцев ради незаконного въезда в Россию

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

В Новосибирской области раскрыли незаконный канал миграции, организаторы которого устраивали для иностранцев заключение фиктивных браков. Как рассказали в пресс-службе регионального пограничного управления ФСБ России, фигурантами уголовного дела мужчина и женщина, живущие в Новосибирске.

Подозреваемые решили незаконно заработать на оформлении трудовых мигрантов в период действия ограничительных мер. Мужчина занимался поиском холостяков среди иностранных граждан, желавших приехать в нашу страну на заработки. За денежное вознаграждение он предлагал им заключить фиктивные браки с гражданками Российской Федерации. Это давало мигрантам право получения разрешительных документов для продолжительного пребывания по эту сторону границы.

Потенциальных "невест" подыскивала вторая участница сговора. Каждая сделка заканчивалась разводом, после чего уже "бывшие мужья" беспрепятственно работали в России без оформления трудового патента.

Сейчас оба организатора преступной схемы задержаны, по решению суда они находятся под подпиской о невыезде. По уголовной статье об организации незаконной миграции им грозит до пяти лет лишения свободы.

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