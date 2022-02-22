Томские онкологи применили новый метод восстановления груди после рака

Новости

Захарова: РФ готова к переговорам с США в свете признания ЛНР и ДНР 09:36
Guardian: Британия не будет вводить полный пакет санкций против РФ 09:27
Наталья Сергунина: В Москве начался отбор разработок для строящегося кластера "Ломоносов" 09:24
В приложении "Метро Москвы" теперь можно оплачивать парковку 09:16
Фьюри и Уайт проведут поединок 23 апреля 09:09
Столичные дворцы и центры творчества подготовили программу к 23 февраля 09:09
В Пхенчхане открылся международный Форум мира 08:33
Московские ученики создадут создадут аудиогиды, чат-боты и мобильные приложения 08:31
Володин: Признание независимости ДНР и ЛНР должно остановить бойню 08:07
Небензя на заседании Совбеза ООН назвал причину признания ДНР и ЛНР 07:37
Курс доллара на открытии Московской биржи превысил 80 рублей 07:25
В ООН назвали "единственный путь" для преодоления разногласий по Украине 07:06
Постпред РФ в ООН Небензя: Киев сделал все, чтобы разрушить Минские соглашения 06:30
Названы регионы России с самым низким уровнем развития транспорта 05:18
Врач Болибок предупредил о проблемах с кровью после "омикрона" 05:07
Цена нефти Brent превысила 97 долларов впервые с сентября 2014 года 04:48
Депутат Госдумы Шеремет: Россия готова к любым санкциям из-за Донбасса 04:35
Вооруженные силы Украины обстреляли еще три населенных пункта в ДНР 04:07
Bloomberg: Посольство США на Украине закрывают, дипломаты направляются в Польшу 03:30
В рамках договоров с ДНР и ЛНР Россия сможет строить военные базы в республиках 02:50
Захарова: Реакция Запада на признание ЛНР и ДНР была предсказуема 02:12
Глава ДНР назвал историческим событием признание Россией республик Донбасса 01:50
В Госдуму внесены договоры о дружбе с ДНР и ЛНР 01:17
Решение России о признании ДНР и ЛНР поддержали несколько стран 00:27
Президент Сербии Вучич: 85 процентов сербов будут на стороне России 00:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Найден документ 1991 года о нерасширении НАТО
Найден документ 1991 года о нерасширении НАТО
22.02.2022 09:20
Рубрика: Общество

Томские онкологи применили новый метод восстановления груди после рака

Текст: Наталья Граф
Фото: Томский областной онкологический диспансер Фото: Томский областной онкологический диспансер
Фото: Томский областной онкологический диспансер

Томские врачи разработали уникальную методику реконструкции молочных желез после мастэктомии. Инновационная технология позволяет избежать многих послеоперационных осложнений.

За помощью в Томской областной онкологический диспансер обратилась пациентка с диагнозом рак молочной железы. Она нуждалась в подкожной мастэктомии с удалением лимфоузлов. Томичка стала первой пациенткой, прооперированной по новой методике. Хирурги восстановили пациентке грудь за счет собственного биологического материла вместо установки импланта.

- Был выполнен забор материала из области живота пациентки, и после специальной фильтрации мы воссоздали объем молочной железы, - рассказывает пластический хирург томского онкодиспансера Илья Казанцев. - Это совершенно новый метод реконструкции, пока не зафиксированный в научных источниках.

По словам медиков, новая технология позволяет сразу обеспечить косметический эффект и избежать осложнений, возникающих после установки импланта. Через 3-6 месяцев пациентке предстоит второй этап реконструкции. И вот уже тогда на место биоматериала будет установлен имплант.

Операция длилась около 2,5 часа и завершилась успешно. Пациентка чувствует себя хорошо и восстанавливается в стационаре.

Какие онкологические заболевания не опасны для здоровья
В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск Онкология: как победить рак

Главное сегодня

Указ Президента Российской Федерации от 21 февраля 2022 года № 72 "О признании Луганской Народной Республики"
Указ Президента Российской Федерации от 21 февраля 2022 года № 71 "О признании Донецкой Народной Республики"
Путин объявил о признании ДНР и ЛНР. Главное
Путин назвал не пустой бравадой угрозы Киева создать ядерное оружие
Обострение ситуации в Донбассе. Онлайн-трансляция
Каким профессиям стоит учиться сегодня, чтобы хорошо зарабатывать в будущем
Как работает препарат на основе антител из плазмы переболевших