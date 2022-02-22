Томские онкологи применили новый метод восстановления груди после рака

Томские врачи разработали уникальную методику реконструкции молочных желез после мастэктомии. Инновационная технология позволяет избежать многих послеоперационных осложнений.

За помощью в Томской областной онкологический диспансер обратилась пациентка с диагнозом рак молочной железы. Она нуждалась в подкожной мастэктомии с удалением лимфоузлов. Томичка стала первой пациенткой, прооперированной по новой методике. Хирурги восстановили пациентке грудь за счет собственного биологического материла вместо установки импланта.

- Был выполнен забор материала из области живота пациентки, и после специальной фильтрации мы воссоздали объем молочной железы, - рассказывает пластический хирург томского онкодиспансера Илья Казанцев. - Это совершенно новый метод реконструкции, пока не зафиксированный в научных источниках.

По словам медиков, новая технология позволяет сразу обеспечить косметический эффект и избежать осложнений, возникающих после установки импланта. Через 3-6 месяцев пациентке предстоит второй этап реконструкции. И вот уже тогда на место биоматериала будет установлен имплант.

Операция длилась около 2,5 часа и завершилась успешно. Пациентка чувствует себя хорошо и восстанавливается в стационаре.