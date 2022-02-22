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22.02.2022 16:56
Рубрика: Происшествия

В Красноярском крае ребенок погиб при взрыве колеса от грузовика

Текст: Елена Сидорова (Красноярский край)
Фото: Прокуратура Красноярского края Фото: Прокуратура Красноярского края
Фото: Прокуратура Красноярского края

В поселке Суломай Эвенкийского района Красноярского края девятилетний мальчик погиб при взрыве накаченного колеса "Урала", сообщает прокуратура региона.

Водитель грузовика пытался накачать спущенное колесо, компрессор был включен. В какой-то момент колесо не выдержало давления и взорвалось.

В это время мимо "Урала" проходили двое детей - 9-летний мальчик и его 11-летняя сестра. Взорвавшееся колесо отбросило на мальчика, он погиб на месте. Его сестра травм не получила.

Сейчас по факту ЧП краевая прокуратура проводит проверку. Выясняется, действовал ли водитель в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения и был ли шанс предотвратить трагедию.

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В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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