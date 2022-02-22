В Новокузнецке УК заплатит владельцу авто за вмятину от мусорного бака

Житель Центрального района Новокузнецка отсудил у управляющей компании больше ста тысяч рублей за повреждение автомобиля, на который "приземлился" унесенный ветром мусорный контейнер.

Сигнализация во дворе многоэтажки сработала около 11 утра. Анатолий Ковтун вышел на звук и остолбенел: на крышке багажника его машины, припаркованной во дворе, "красовалась" огромная вмятина. То, что виной всему стоявший неподалеку металлический мусорный контейнер на колесиках, сомнений не вызывало. Позже это подтвердят сразу несколько свидетелей - на их глазах контейнер порывом ветра сорвало с места, и он с силой ударился о легковушку.

Ремонт имущества обошелся владельцу в общей сложности в 94,3 тысячи рублей, еще 12 тысяч он заплатил экспертам - за расчет стоимости восстановительных работ. После этого Ковтун обратился в управляющую компанию "Сад Город", предложив возместить ущерб добровольно. Ведь именно УК была обязана оборудовать контейнерную площадку специальным бордюром, чтобы мусоросборники не катались по придомовой территории (эти услуги оплачиваются собственниками помещений многоквартирного дома). Но управленцы ему отказали, утверждая, что ущерб машине был причинен совсем при иных обстоятельствах. Вот только никаких доказательств не предоставили.

На глазах людей контейнер порывом ветра сорвало с места, и он с силой ударился о легковушку

Требования владельца авто удовлетворил Центральный райсуд Новокузнецка. Он обязал ООО "Сад Город" возместить истцу материальный ущерб в размере 109 тысяч рублей, включая расходы на уплату госпошлины. "Ущерб удалось взыскать в полном объеме", - сообщила "РГ" эксперт по взаимодействию со СМИ регионального УФССП России Наталья Прокофьева.