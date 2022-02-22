В Новосибирской области снимут ряд антиковидных ограничений

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о скором снятии ограничительных мер принятых в регионе для противодействия распространению COVID-19. Днем 22 февраля согласованные координационным советом решения будут закреплены на заседании областного правительства.

- Первое: работодатели теперь сами будут определять, какое количество сотрудников следует вывести на удаленную работу, исходя из ситуации в коллективах. Второе: с 1 марта отменяются требования о предъявлении QR-кодов на предприятиях сферы услуг, таких как парикмахерские, салоны красоты и подобные организации, - сообщил Андрей Травников.

Кроме того, с 15 марта на территории Новосибирской области вновь будет разрешено проведение спортивных мероприятий в соответствии с их графиком на 2022 год. Проведение соревнований было приостановлено с начала февраля.