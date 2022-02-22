В Томске пациентке из Кузбасса вырезали опухоль спины размером 27 см

Томские хирурги успешно удалили пациентке огромную опухоль задней поверхности грудной клетки. Ее размер составил 27 на 15 сантиметров.

У пациентки из Кемеровской области ранее уже было новообразование на спине. Она перенесла операцию год назад. Однако произошел рецидив. Опухоль появилась вновь и начала стремительно расти. Она распространялась с задней стенки грудной клетки до правой молочной железы с вовлечением большой грудной мышцы и причиняла больной сильные страдания.

- Болевой синдром не купировался медикаментозно, - рассказал врач-хирург клиники госпитальной хирургии Дмитрий Орел.

Но в повторной операции пациентке отказали. Тогда она самостоятельно приехала в Томск и обратилась за помощью к врачам Сибирского государственного медицинского университета.

Томские хирурги смогли вырезать огромную опухоль. Гистологическое исследование показало, что она была доброкачественной. Кемеровчанка сможет полностью вернуться к обычной жизни.