Как художнику продвинуть себя на рынке искусства

Елена Романовская - молодая, но уже довольно известная художница из Нальчика. Ее картины есть в частных коллекциях и галереях России, Великобритании, США, Франции. Она уверена, что художник - это профессия и она должна приносить деньги.

Елена Романовская: Для меня важно, чтобы искусство не оценивали по принципу "нравится - не нравится". Оно должно впечатлять. Фото: Из личного архива Елены Романовской

Елена называет себя художником-самоучкой. В детстве она год отучилась в школе искусств, но затем ушла, так как ей было неинтересно выполнять предложенные стандартные задания. После общеобразовательной школы поступила в колледж дизайна Кабардино-Балкарского госуниверситета, с которого и начался ее творческий путь. Студенты выезжали на различные выставки, открывая таким образом новый для них арт-мир. Елена признается, что он ее захватил. Она начала писать картины и придумывать интересные проекты. Позже Романовская отучилась в Северо-Кавказском институте искусств на кафедре культурологии. Так на стыке дизайна и искусствоведения родилось ее художественное "я".

- В моем искусстве всегда присутствует человек. Для меня он - главный герой, - говорит Елена. - Придерживаюсь концепции дуальности человека. В каждом из нас есть и плохое, и хорошее, при этом иногда чьи-то отрицательные качества срабатывают на благо общества. Люблю писать портреты и показывать, как человек преодолевает себя. Для меня важно, чтобы искусство не оценивали по принципу "нравится - не нравится". Оно должно впечатлять. Хочу, чтобы зритель, который смотрит на мои работы, осмысливал их, исходя из своего опыта, знаний, переживаний, мечтаний. Чтобы картина и человек говорили на своем языке. А я в их разговор не встреваю - не имею права.

Елена считает, что художник не должен быть голодным. Ее опыт может быть весьма интересен начинающим и молодым авторам, которые хотят продвинуться на рынке искусства. При этом она против того, чтобы гнаться за модными тенденциями. Зарабатывать можно, оставаясь собой и не подстраиваясь под популярные здесь и сейчас веяния.

- Но много и быстро заработать в нашем деле практически невозможно. Конечно, есть те, кто штампует абстракцию для интерьеров и продает ее пачками. Но это уже не искусство, а маркетинг. Другой путь - развивать себя как художника, говорить о том, что тебя волнует, высказываться посредством картин. И это мой путь, - продолжает Елена.

Сейчас Романовская занимается проектом "Имена обетованные" - создает портреты по словесному описанию внешности человека либо по истории, участником которой тот стал. Она записывает на диктофон аудиотекст, затем закрывает глаза, чтобы в темноте увидеть образ, и, когда он полностью формируется в голове, приступает к работе.

Безусловно, цифровой век дает авторам больше возможностей заявить о себе. Елена начала активно развиваться как художник три года назад, тогда же стала участвовать в выставках, проводимых в разных городах России. Отправила свои работы и на выставку в Тайвань.

- У молодого художника должна быть "насмотренность" - ему нужно смотреть как можно больше картин других мастеров, особенно прошлых лет. Я откликнулась на наивное искусство и фовизм. Особенное влияние на мое творчество оказали Нико Пиросмани (один из главных представителей наивного искусства. - Прим. ред.) и Анри Матисс (французский художник, лидер течения фовистов. - Прим. ред.). Рисовать нужно много, нельзя быть художником выходного дня, - советует Романовская. - Я постоянно ищу новые образы. Важно понять, что тебя волнует, о чем хочешь говорить с людьми. Мне, например, нравится такое направление, как магический реализм. Нельзя ни в коем случае бояться размещать свои работы в открытом доступе. Хейт всегда был и будет. Всем нравиться невозможно. Еще один важный момент - найти учителя или наставника. Я прошла обучающий курс по стратегиям художника, который и помог мне найти свой путь. Учиться надо постоянно. И еще - важно оказаться в нужное время и в нужном месте, где тебя заметят, о тебе скажут и напишут.

Самая популярная работа Романовской - диджитал-портрет "Параджанов". Он создан на компьютере и предоставляется в электронной версии. Постер хорошо продается и уже входит в частные собрания российских, европейских и американских коллекционеров. Хотя, как смеется Елена, не все иностранцы знают, кто такой Сергей Параджанов:

- Его кинокартины оказали на меня большое влияние, покупателям я рассказываю, что это режиссер, даже скидываю ссылки на его фильмы.

Самой дорогой из проданных ею картин стала работа "Пиршество на торжество", уехавшая в Великобританию. За нее заплатили 2400 долларов. Основной доход ей приносят международные онлайн-галереи - Gallarty, Artfinder, Singulart, Saatchi Art. У каждой из них своя специфика

- В Artfinder не так-то просто попасть, берут работы не каждого художника. Но эта галерея занимается именно продажами, - поясняет Елена. - А вот Saatchi Art специализируется еще и на продвижении авторов. У них есть обычная галерея, и они могут отобрать работы для офлайн-выставки. Это престижно. В любом случае молодому художнику нужно постоянно заявлять о себе, выкладывать свои работы в соцсетях, отмечать галереи, ставить хештеги, участвовать во всех возможных опен-коллах. Сегодня интернет дает много возможностей авторам из регионов сформировать собственный CV - это своего рода портфолио художника со списком выставок и конкурсов, в которых он участвовал.

Представители крупных международных галерей обращают особое внимание на то, в каких проектах засветился молодой мастер, оценивают его artist statement (авторское кредо). Романовская заявляет о себе так: "Мой родной город - Нальчик, симбиоз русскости и кавказского темперамента, воплощенный контраст культур. Отсюда в моих работах прочная связь идентичности и этноса, личного опыта и традиционного полусказочного нарратива".

По мнению Елены, художники на Северном Кавказе - неразрозненны, они общаются между собой и в реальной жизни, и в виртуальном пространстве. Но им не хватает финансовой поддержки.

- Я мечтаю, чтобы в Нальчике был какой-то художественный кластер - здание с мастерскими, где мы могли бы писать, общаться, поддерживать друг друга. Я не состою в Союзе художников Кабардино-Балкарии, но, даже если вступлю в него, буду ждать своей очереди на мастерскую десятилетия, - посетовала Романовская. - Что касается выставок, то сейчас их достаточно много, стараюсь посещать их по возможности. Не хочется полностью уходить в онлайн. Когда видишь картину вживую, эффект совсем другой. И хочется все же живого общения со зрителями.

Кстати

Корреспондент "РГ" поинтересовался у Елены Романовской, что влияет на стоимость картины. Как выяснилось, имеет значение несколько факторов. Конечно, играет роль цена материалов (например, холста), размер работы и затраченное на нее время. Но все же определяющим для многих авторов является собственное отношение к картине: если она особенно дорога художнику, то и цену на нее он поставит выше.

Стоимость произведений искусства для российских и заграничных покупателей разнится, так как иностранцы могут заплатить за понравившуюся работу больше. Свои картины Романовская преимущественно продает за рубеж. Как поясняет художница, если активно выставлять работы в соцсетях и отправлять их в онлайн-галереи, то за один месяц могут купить восемь-десять картин.

Между тем

Молодой художник может получить поддержку и с помощью краудфандинга. Например, Елена смогла таким образом обставить свою мастерскую. Она предложила всем желающим получить от нее на небольшую сумму диджитал-портреты, которые можно использовать в качестве аватарки или напечатать на футболке, хотя большинство все же вставили их в рамки. Участников акции Елена назвала "меценатами Романовской". Некоторые платили за портреты намного больше названной суммы, а кто-то переводил ей деньги безвозмездно. Как признается художница, такая поддержка очень ей помогла при оформлении мастерской.