Предприятия СКФО стали активнее кредитоваться в период пандемии

Кредитование юрлиц на Северном Кавказе за девять месяцев 2021 года выросло на 38,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. При этом общероссийский показатель составил 17,1 процента. Льготные программы кредитования помогли многим предприятиям остаться на плаву в период пандемии и нарастить обороты. Однако есть у этой "медали" и оборотная сторона. Как считают эксперты финансового рынка, сильная зависимость от заемных денег в перспективе может серьезно ударить по компаниям.

- Положительная динамика получения корпоративных кредитов говорит о восстановлении экономической активности в регионе, - считает заместитель управляющего отделением Банка России в Дагестане Светлана Бацына. - Заметно выросло кредитование предприятий строительной отрасли, а также учреждений, выполняющих операции с недвижимым имуществом и арендой в условиях высокого спроса на жилье в республике.

За девять месяцев 2021 года юрлица в Дагестане заняли свыше пяти миллиардов рублей, на 21,5 процента больше, чем за те же месяцы прошлого года. В Северной Осетии и того больше - 8,6 миллиарда, что почти в два раза превышает показатель предыдущего года. Из них около шести миллиардов получили малые и средние предприятия (МСП).

- Крупному бизнесу предоставлены кредиты на 2,6 миллиарда, это выше показателя девяти месяцев 2020-го почти в пять раз. Росту в данном сегменте способствовало кредитование по льготной ставке сельскохозяйственных товаропроизводителей, - пояснила управляющая отделением ЦБ РФ Северной Осетии Ирина Дзиова.

В аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитали, что в пяти республиках Северного Кавказа крупные и средние предприятия находятся в трудном финансовом положении и испытывают дефицит собственных средств: Ингушетия (-52 процента), Дагестан (-34,1 процента), Северная Осетия (-27,9 процента), Кабардино-Балкария (-9,6 процента) и Чечня (-2,4 процента). Это означает, что обязательства местного бизнеса в определенный момент могут быть покрыты только за счет внешнего финансирования, то есть новых займов и привлеченных средств от инвесторов либо государства. В Ингушетии в неустойчивом финансовом положении оказалась отрасль добычи полезных ископаемых. Кроме того, во всех пяти республиках дефицит ресурсов характерен для сферы ЖКХ.

Как отмечают в FinExpertiza, в российской практике нормальной считается доля собственных средств в суммарной стоимости активов от 50 процентов и выше - это позволяет бизнесу покрыть все обязательства за счет своих ресурсов.

Исполнительный директор североосетинского отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Этери Хохоева в беседе с корреспондентом "РГ" подчеркнула:

- Самая пострадавшая в период пандемии часть бизнеса - это все же малое предпринимательство. Во время коронавирусных ограничений многие предприятия практически не работали. Особенно негативно пандемия сказалась на сфере услуг и общепите - кафе, ресторанах, парикмахерских, салонах. Откуда владельцам таких заведений брать средства на восстановление оборота? Из тех денег, что им платят клиенты, они рассчитываются за аренду и коммуналку, оплачивают налоги, кредиты и проценты по ним, покупают расходные средства, обновляют оборудование, содержат работников. Во время локдауна клиенты перестали к ним приходить, внешний источник средств иссяк, обязательства же остались.

По ее словам, в тот момент предпринимателям предложили разные варианты поддержки. Одна из них - льготные кредиты на возобновление деятельности под два процента - такая ставка субсидировалась государством. Главным условием было сохранение в штате 90 процентов сотрудников в течение года. Если условия соблюдались, то государство само гасило кредит, если компания сохраняла 80 процентов работников, то ей списывали половину займа. Но если предпринимателю не удавалось этого сделать, то от него требовали вернуть всю ссуду по рыночной ставке в течение трех месяцев.

- Действительно, экономика Северного Кавказа характеризуется значительной долей малого и среднего бизнеса, которому была предоставлена возможность получить льготные кредиты под очень низкий процент, но с условием, что предприятие сможет сохранить рабочие места. Крупные банки и по завершении программ поддержки шли навстречу бизнесу. Но были и те, кто после истечения льготного периода выставили требования к компаниям, якобы не сохранившим штат. Например, кто-то в организации ушел в декрет, где-то уволили сотрудника, но взяли на его место другого. И это стало предлогом, чтобы заявить, будто предприятие не выполнило условия и должно вернуть все полученные средства, при этом с иными процентами, большими, чем было оговорено в постановлении правительства, - рассказал корреспонденту "РГ" директор Северо-Кавказского института - филиала РАНХиГС Азамат Тлисов. - С этим столкнулись многие предприятия МСП. Для борьбы в судах у них нет ресурсов. В итоге они попали в число тех, кто увеличил долговую нагрузку.

Однако, как уверяют эксперты, не во всех случаях высокая доля заемных средств может критически отразиться на компании. Например, если маржинальность выпускаемого продукта высокая или оборот предприятия значителен и намного превышает сумму займа, то кредит не станет таким уж обременительным.

- Баланс между привлеченными и собственными средствами всегда регулируется внешними условиями, в том числе инфляцией, на которую реагирует ЦБ, определяя ключевую ставку, - считает Азамат Тлисов. - А что касается крупных предприятий, то часть их, попав в программы модернизации производства, просто вынуждены привлекать дополнительные средства. Многие занимаются импортозамещением, им надо увеличивать свои мощности, чтобы отвечать на запросы рынка. Нарастить же капиталовложения сложно без кредитования. Вообще, доля привлеченных средств в активах должна определяться исходя из специфики бизнеса, его сезонности (например, предприятиям АПК нужны крупные суммы именно к посевной), быстроты оборачиваемости средств.

Директор управления продаж малому бизнесу Юго-Западного банка Сбербанка Светлана Гладкина сообщила корреспонденту "РГ", что суммарно в 2020-2021 годах финансовое учреждение предоставило малому бизнесу Северного Кавказа более 35 миллиардов рублей. Здесь тенденцию роста выдачи ссуд также связали с большим количеством льготных государственных программ кредитования. Но есть еще одна причина.

- Средний возраст нашего клиента в малом бизнесе снижается. Сейчас молодежь не боится искать инвесторов для своих стартапов и брать кредиты на развитие. Большую роль также сыграла и доступность новых цифровых сервисов для предпринимателей, - добавила Гладкина.

По ее словам, при определении суммы кредита учитывается актуальная долговая нагрузка клиента, проводится оценка его финансовой деятельности и платежеспособности. Если бизнесмен планирует реализовать крупный и сложноструктурированный проект, то, конечно, особое внимание уделят имущественному обеспечению кредита.

По данным Юго-Западного банка Сбербанка, малый бизнес СКФО в последние два года чаще всего обращался за ссудами на оборотные цели и за нецелевым кредитованием. На долю же инвестиционного кредитования в этих регионах приходится около 20 процентов от всего объема выдач. В регионах Северного Кавказа займы чаще всего берут предприниматели, работающие в розничной и оптовой торговле, сельском хозяйстве, транспортной сфере и логистике.

По мнению Азамата Тлисова, есть целый ряд инструментов, которые позволяют предприятию совместно с кредиторами выйти из сложного финансового положения. Безусловно, важно участие региональных властей, чтобы сохранить работоспособность компании.

- Вообще, в идеале заемных средств в активах должно быть не более 50 процентов, чтобы при возникновении проблем у компании имелись деньги для расчета с кредиторами. При этом 50 процентов - это уже тревожный показатель. С учетом постоянных расходов рекомендуется, чтобы на обслуживание кредита уходило не более 25 процентов доходов. Но, как показывает практика, к сожалению, предприятия тратят на это свыше 50, а иногда и 70 процентов дохода, - констатировал Тлисов.

В свою очередь, Этери Хохоева пояснила, что у компаний есть и другие возможности улучшить финансовое положение:

- Существуют федеральные и региональные программы, которые направлены на поддержку определенных бизнес-направлений в конкретном субъекте. Работают инвестиционные программы, где инвестором выступает также государство. Есть программы льготного предоставления материально-технических средств и земельных участков. Практически во всех регионах функционируют фонды микрофинансирования и гарантийные фонды. Для социального бизнеса работают центры инноваций в социальной сфере, где предоставляют финансовую поддержку. Есть также частные фонды, где выдают льготные займы. Так что нужно искать, вариантов масса.

Комментарий

Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК "Финам":

- Устойчивость компании во многом определяется не уровнем долговой нагрузки, а темпом роста выручки и прибыли. Есть огромное количество предприятий со сверхвысокой долговой нагрузкой, которые показывают прирост выручки от 30 до 70 процентов в год без прибыли, и у кредиторов, и инвесторов не возникает вопросов об устойчивости такого бизнеса. Основная проблема предпринимателей - отсутствие платежеспособного спроса, за счет которого можно в будущем гасить долги.

Между тем

По данным FinExpertiza, самыми закредитованными сферами в стране являются гостиничный бизнес и общепит (за счет собственных средств на конец сентября 2021 года формировалось лишь 5,7 процента активов), строительная отрасль (23,1), обрабатывающая промышленность (37,4), финансовая и страховая деятельность (42,8), а также сфера недвижимости (45,8).