"Россети Северный Кавказ" повысили уровень платежей аграриев Кабардино-Балкарии

Энергетики филиала "Россети Северный Кавказ" - "Каббалкэнерго" по итогам работы в январе 2022 года добились улучшения платежной дисциплины сельхозтоваропроизводителей Кабардино-Балкарии.

В первом месяце текущего года уровень платежей аграриев 12 районов республики за использованную электроэнергию составил порядка 94 процентов. Это на 5 процентов больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Самый высокий показатель платежной дисциплины в данной группе потребителей в отчетном периоде отмечен в Урванском (108 процентов), Зольском (97 процентов) и Эльбрусском (94 процента) районах.

Сельское хозяйство в Кабардино-Балкарии является одной из основных отраслей экономики с высоким потреблением ресурса. От платежной дисциплины аграриев во многом зависит обеспечение надежного и качественного электроснабжения республики.

Энергетики намерены в текущем году сохранить плодотворное сотрудничество с сельхозтоваропроизводителями региона и увеличить собираемость платежей в данной категории до 100 процентов.

Пресс-релиз подготовлен "Россети Северный Кавказ"