Детский анестезиолог из Петербурга оказала помощь пассажирке самолета

Доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии Петербургского педиатрического университета Ирина Кузнецова оказала квалифицированную помощь в воздухе пассажирке самолета Санкт-Петербург - Красноярск. Женщина почувствовала себя плохо и начала задыхаться.

Ирина Кузнецова отправилась в командировку в Биробиджан. Но так как прямых рейсов туда нет, летела сначала в Красноярск. Через два часа полета по громкой связи к пассажирам обратились члены экипажа. Срочно был нужен врач для оказания помощи 50-летней женщине.

Оказалось, что попутчица летела к больной матери. При этом она сама недавно перенесла коронавирус. В воздухе начала задыхаться, резко понизилось давление, случилась паническая атака. На борту имелась аптечка и необходимые препараты, был доступен медицинский кислород. Поэтому Ирине Кузнецовой удалось стабилизировать состояние женщины. Самолет благополучно приземлился, и у трапа пассажирку уже ждала скорая помощь.

- Так как я детский анестезиолог, мне часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда родителям становится плохо, в то время как дети проходят лечение в отделении реанимации. Из-за переживаний нередко бывают панические атаки с затруднением дыхания, для меня это знакомая ситуация, - прокомментировала Ирина Кузнецова.

После этого она отправилась к месту своей командировки - в город Биробиджан.