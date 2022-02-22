Из Канады в Вологодскую область пришлют награду героя-фронтовика

В Вологодскую область вернут медаль "За отвагу", которой был награжден участвовавший в Великой Отечественной войне уроженец региона. В конце прошлого года на одном из антикварных аукционов ее обнаружил военный историк из Канады Сергей Еремеев и решил передать фронтовую реликвию в семью воина.

Одну из медалей "За отвагу" Иван Ефремов получил после боя за высоту "Круглая" в Югославии. Фото: Предоставлено Вологодским объединением поисковиков

Изучая документы уроженца Вашкинского района Вологодчины Ивана Ефремова, поисковики выяснили, что в 1945 году он дважды получил медаль "За отвагу". В наградном листе отмечается, что 13 апреля 1945 года под огнем бронетранспортеров боец прямой наводкой уничтожил пулеметные точки и до 20 солдат противника, а также подавил огонь двух минометных батарей в бою за высоту "Круглая" (Югославия).

Как выяснилось, Иван Ефремов родился в 1908 году в деревне Анисимовская Вашкинского района. Поисковики предположили, что самого владельца награды они уже вряд ли застанут в живых, но вот найти его родственников было вполне возможно. Стало известно, что Иван Васильевич был женат, имел сына и дочь. Пока шел архивный поиск, неравнодушные люди передавали обращение к носителям фамилии "Ефремов". Из разных уголков Вологодской области поступали звонки, и на другом конце трубки обычно говорили: "Мы родственники". После составления семейного древа Ивана Васильевича выяснилось, что на Вологодчине проживают немало его родных, вскоре нашлась и дочь солдата. Сейчас родственники Ивана Ефремова собирают необходимые документы, чтобы награду передали им.

В конце прошлого года на одном из антикварных аукционов медаль обнаружил историк из Канады

Но оказалось, что вернуть медаль из Северной Америки в Россию не так-то просто - требовалась поддержка Министерства иностранных дел РФ. С просьбой о помощи к властям Вологодской области обратился председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Метелкин, и глава региона Олег Кувшинников пообещал оказать дипломатическую поддержку для доставки награды на родину солдата. Планируется, что торжественная церемония ее передачи родственникам Ивана Ефремова состоится в преддверии Дня Победы.

- Очень трогательная история. Безусловно, награду нужно передать родственникам бойца. Замечательно, что их нашли и сумели объединить семью, - сказал губернатор Вологодчины.