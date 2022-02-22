Малым сельхозпредприятиям в северных регионах нужна господдержка

Посевная кампания 2022 года рискует стать сложной. Уже на начало февраля был исчерпан лимит на льготные кредиты для сельхозпроизводителей, которым для этой работы необходимы семена, удобрения, горюче-смазочные материалы и прочие ресурсы, позволяющие успешно закончить весенний сев. Власти рекомендуют аграриям обращаться за коммерческими кредитами, однако представители АПК предупреждают, что это может подстегнуть рост цен на продукты. Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ, вице-премьеру Виктории Абрамченко направлено предложение выделить из резервного фонда правительства на льготные кредиты дополнительно пять миллиардов рублей.

По мнению представителей отрасли, этот вид поддержки АПК имеет тенденцию к сокращению. Если в 2021 году было выдано 31,5 миллиарда рублей на финансирование полученных ранее займов и около 15,6 миллиарда на новые кредиты, то в 2022 году эти суммы сократились до 19,6 и 1,5 миллиарда соответственно. Напомним, эти средства предоставляются на срок до года по ставке до пяти процентов годовых и могут расходоваться на текущую деятельность сельхозпредприятий. Предназначаются они для растениеводов, производителей молока и мяса, а также для переработки.

Наибольшие трудности переживают сейчас крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ) и владельцы личных подсобных хозяйств. Эта проблема особенно остра в северных регионах, где заниматься сельским хозяйством из-за сурового климата особенно сложно. По словам главы ассоциации "Фермеры Русского Севера" Архангельской области Михаила Силантьева, небольшим сельхозпроизводителям сегодня недоступны никакие кредиты - ни льготные, ни коммерческие. Об этом говорит и статистика: КФХ и индивидуальные предприниматели Архангельской области за 2021 год производство куриных яиц снизили почти на 50 процентов, скота и птицы на убой в живом весе - на 16,7 процента, поголовье скота - на 10,2 процента.

- У небольших предприятий в принципе нет возможности брать кредиты, - подчеркивает Михаил Силантьев. - Представители Россельхозбанка говорили мне, что в Архангельской области они с большим трудом за год находят около пяти новых заемщиков. Чтобы получить кредит, нужно показать, что денег у тебя больше, чем ты собираешься взять у банка. Иными словами, чтобы взять кредит, нужно доказать банку, что на самом деле кредит тебе не нужен. Одно из главных условий кредита - это залог, которым малый бизнес попросту не располагает. Если техника эксплуатируется больше трех лет, то залогом она быть уже не может. А дома или квартиры у малых производителей чаще всего уже давно заложены.

Регионы решают этот вопрос по-разному. В Вологодской области действуют схемы, в рамках которых производитель может взять технику в лизинг на время уборочной кампании, хотя это достаточно сложно и видов техники предоставляется в лизинг недостаточно. Тем не менее аграрии на Вологодчине могут брать технику в лизинг без залога и первого взноса, оплачивая ее уже после уборки урожая. Кроме того, в Вологодской области фермеры имеют возможность поставлять свою продукцию в бюджетные учреждения. Но в Архангельской области этого нет. Подавляющее большинство архангельских фермеров уже отказались от этого статуса и оформились как самозанятые, чтобы не платить излишних налогов, а своей продукцией они торгуют чаще всего нелегально. Де-факто в сельскохозяйственной отрасли региона действует принцип "легче завозить, чем производить самим".

Небольшим сельхозпроизводителям сегодня практически недоступны никакие кредиты - ни льготные, ни коммерческие

Аналогичной можно назвать ситуацию и в Мурманской области. По словам владельца пушного хозяйства и трех КФХ Константина Герасимова, действующие фермерские хозяйства в регионе можно пересчитать по пальцам одной руки, и те уже давно балансируют на грани закрытия. Как правило, региональные власти финансово поддерживают только крупные сельхозпредприятия. Мелким же достаются крохи, которые погоды не делают. В частности, недавно пришлось ликвидировать свиноферму в городе Апатиты, поскольку кормить свиней стало попросту нечем.

- Закупочная цена, по которой мы сдаем молоко переработчикам, с 28 рублей выросла до 29,2 рубля за литр, - подчеркивает Константин Герасимов. - А цены на горючее и комбикорма увеличились в разы. Например, четыре года назад машина комбикорма стоила примерно 260 тысяч рублей при закупочной цене молока 28 рублей. Сегодня машина комбикорма обходится уже в 500 тысяч или больше, в зависимости от содержания протеина. Да, сумму грантов для сельхозпроизводителей увеличили с 2,5 до пяти миллионов. Но что купишь на эти пять миллионов?

Это подтверждает и Михаил Силантьев: в каждом из 19 районов Архангельской области действует одно-два КФХ, и тенденция сворачивания их деятельности продолжается. Аграрии объясняют это тем, что чиновникам гораздо проще работать с крупными хозяйствами, которых в Поморье около десятка, чем с сотнями фермеров. При этом общий объем ежегодной государственной поддержки сельхозпроизводства составляет порядка 1,1 миллиарда рублей, сообщает региональное министерство агропромышленного комплекса и торговли.

Малому сельскохозяйственному бизнесу сегодня как воздух необходимы кооперативы, и государственная поддержка должна быть направлена на их создание, убежден Михаил Силантьев. Существуют Федеральный закон "О сельскохозяйственной кооперации" и госпрограмма по ее поддержке, который фактически не работает. Между тем это одна из наиболее успешных сельскохозяйственных практик в мире. Например, известная марка "Валио" представляет собой большое количество мелких фермеров, объединенных в кооперативы разной специализации - одни производят продукцию, другие занимаются ее переработкой, третьи упаковывают.

- Чиновники заявляют, что в рамках госпрограммы поддержки кооперации один кооператив может получить до 70 миллионов, - добавляет Михаил Силантьев. - Но Минсельхоз РФ каждый год подписывает с регионами договоры о том, что регион, создавший порядка пяти кооперативов, может получить 10-15 миллионов рублей. Однако сегодня один трактор стоит около пяти миллионов, небольшая линия по розливу молока - от трех миллионов. А еще расходы на упаковку и маркировку.

По мнению эксперта, следует воспользоваться опытом Норвегии, которая за 30 минувших лет сумела создать с нуля эффективное сельхозпроизводство. Созданием ферм там занималось само государство за бюджетные средства, а затем предоставляло их желающим, которые через определенный срок получали возможность стать их собственниками. В такой схеме сегодня особенно нуждаются представители АПК северных и арктических регионов.

P. S.

Личные подсобные хозяйств (ЛПХ) граждан, на долю которых приходится большая часть производства картофеля и овощей в России, могут получить государственную поддержку. Замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут подчеркнула, что в текущем году гражданам, ведущим ЛПХ и оформленным в качестве самозанятых, впервые стали доступны субсидии. Министерство также планирует проработать возможность включить ЛПХ в систему льготного кредитования.