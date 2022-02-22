Петербуржец выгнал из дома 91-летнюю мать и подал иск о ее дееспособности

91-летняя жительница Петербурга была вынуждена судиться с собственным сыном, который подал иск о лишении блокадницы дееспособности, а до этого выгнал пожилую женщину из принадлежащей ей квартиры.

Как сообщают в аппарате по правам человека в Санкт-Петербурге, юристы омбудсмена об этой истории узнали, когда дело уже рассматривалось в суде. Для пожилой женщины сам процесс оказался физически сложным, она никогда раньше не судилась, не знала всех процедур. Поначалу дела у нее обстояли не очень. На сторону 65-летнего сына встали органы опеки и попечительства.

С позиции сына ситуация выглядела так, что у матери начались чудачества, и он всего лишь хочет оградить ее от опасностей. Сотрудники опеки поверили сыну на слово, не общались с блокадницей, экспертизу она не проходила.

Между тем, как сама блокадница рассказала Уполномоченному по правам человека в Петербурге Светлане Агапитовой (и эту версию потом подтвердили соседи), в девяностые годы сын лишился своей квартиры и переехал к матери. Спустя время мужчина пристрастился к алкоголю и стал распускать руки. Но пенсионерка не обращалась в полицию и пресекала попытки соседей рассказать о происходящем сотрудникам правоохранительных органов, видимо, рассчитывая, что со временем поведение сына изменится.

Но ситуация только усугублялась. В какой-то момент, устав от побоев, пожилая женщина съехала из принадлежащей ей двушки в съемную комнату, а сын стал требовать правоустанавливающие документы на квартиру. Пожилая женщина отказалась говорить, где лежат бумаги, и сын подал на нее в суд, пытаясь лишить пенсионерку дееспособности. Если бы он выиграл, то он мог бы от имени матери распоряжаться ее квартирой и пенсией.

Когда блокаднице стали помогать юристы из аппарата омбудсмена в Петербурге, дела пошли на лад. Юристы добились того, чтобы сотрудники органов опеки вживую пообщались с ответчицей и лично убедились, что она адекватно осознает действительность. В итоге чиновники отказались поддерживать требования сына о лишении пенсионерки дееспособности. Суд, рассмотрев все аргументы, отказал сыну в иске по лишению матери дееспособности. Так что теперь пожилая женщина по-прежнему остается единственной распорядительницей своей квартиры, также сын не сможет получать за нее пенсию.

Но в свою квартиру пожилая женщина решила не возвращаться, чтобы не провоцировать сына.