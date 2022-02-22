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22.02.2022 15:33

Регионы СЗФО ввели субсидии на создание рабочих мест для инвалидов

Текст: Татьяна Сухановская (Архангельская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 39(8687)
В России сегодня живут около 12 миллионов людей с ограниченными возможностями здоровья, в Северо-Западном федеральном округе - миллион с небольшим. Причем большая часть живут только на пенсию: согласно общефедеральной статистике, работающими сегодня можно назвать около 25 процентов россиян с ограниченными возможностями здоровья трудоспособного возраста. Вместе с тем "особенные люди" - это своего рода трудовой резерв, отчасти способный решить проблему кадрового голода. В первую очередь на Севере России, где сегодня больше всего незанятых рабочих мест.

Возможностей использовать умения и опыт таких людей на благо общества много, но не все о них знают. К примеру, многие предприниматели даже не догадываются, что принимать на свободные ставки сотрудников с инвалидностью теперь выгодно: в большинстве регионов Северо-Запада сегодня существуют субсидии, которые в значительной мере покрывают расходы бизнес-сообщества на создание рабочих мест для инвалидов.

Общие принципы такой поддержки установлены на федеральном уровне, а на региональном органы власти наделены полномочиями регулировать процесс. Это касается, к примеру, размера субсидии, порядка использования средств, расширения круга работодателей, которые могут пользоваться льготами.

Так, в 2022 году получить работу или сохранить ее благодаря субсидии по возмещению затрат на оплату труда смогут 60 вологжан с инвалидностью. В Мурманской области предпринимателям предоставляются гранты на оснащение, а также создание новых рабочих мест для незанятых людей с ограниченными возможностями здоровья. В Ленинградской области, где сегодня живут 125 тысяч "особенных" людей, максимальный размер возмещения затрат за одно рабочее место для инвалида составляет 500 тысяч рублей.

В Архангельской области ежегодно создается около 30 рабочих мест для людей с инвалидностью: субсидию получают предприятия разных форм собственности: общества с ограниченной ответственностью, муниципальные унитарные предприятия, индивидуальные предприниматели.

Работу по силам находят люди не только с третьей, но также с первой и второй группами инвалидности

Вместе с тем процент работающих инвалидов в регионе ниже, чем в среднем по России. Поэтому здесь не так давно решили откорректировать поддержку бизнеса, который принимает на работу "особенных" людей. Так, субсидия на создание рабочих мест для граждан с инвалидностью увеличена с 1 сентября 2021 года в два раза: она выросла до 100 тысяч рублей. Как поясняют в областном центре занятости, эти деньги можно потратить как на создание обычного рабочего места, так и особого - с комфортными условиями для "нестандартных" сотрудников.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Кроме того, в Поморье увеличили круг работодателей, которые имеют право на возмещение затрат по оплате труда инвалидов. Если раньше для этого на предприятии должно было трудиться не менее половины людей с ограниченными возможностями здоровья, то теперь достаточно 25 процентов. В итоге льготой начал активно пользоваться малый бизнес. Особенно часто обращаются за такой поддержкой индивидуальные предприниматели - ведь затраты на зарплату людям с ограниченными возможностями здоровья компенсируются за период до шести месяцев в году:

- Это выгодно. К примеру, если на предприятии трудятся сегодня три человека, четвертое место можно оставить для работника с инвалидностью, - сообщили "РГ" в центре занятости Архангельской области.

Здесь также отметили, что новые рабочие места в прошлом году были созданы в сельском хозяйстве, торговле, гостиничном бизнесе, сфере недвижимости. В итоге люди с инвалидностью заняли вакансии продавцов, слесарей, операторов видеонаблюдения, пекарей, кондитеров. В этом списке есть даже финансовый брокер! Кстати, одно рабочее место было создано на дому.

Причем инвалидность может быть самой разной - по региональной программе работу получают люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Найти работу по силам могут "особенные" люди не только с третьей, но также с первой и второй группами инвалидности.

Так, в прошлом году удалось устроить автомойщиком молодого человека с несколькими серьезными нарушениями здоровья, включая ментальные. Само собой, процесс такого нестандартного трудоустройства требует сопровождения, а после того как человек с ограниченными возможностями здоровья получает работу - наставничества. Эти расходы бизнесу также возмещают из бюджета региона - труд наставников оплачивается. Кроме того, теперь компенсируются и затраты на проезд к месту работы - причем не только людям с инвалидностью, но и сопровождающим.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Надо учитывать, что помощь некоммерческого сектора в этом процессе просто незаменима - профессиональную поддержку в трудоустройстве как работодателям, так и людям с инвалидностью сегодня готовы оказывать многие общественные организации. В этом году с центром занятости будут сотрудничать архангельское отделение Всероссийского общества глухих, а также региональная организация помощи северянам с ментальными особенностями здоровья "Мост", где "особенные" люди не только социализируются, но и обучаются швейному, гончарному, столярному делу:

- Мы уже подписали договор с центром занятости и начинаем процесс сопровождения, - рассказала "Российской газете" руководитель организации "Мост" Оксана Гузенко. - Выбрали молодых людей из наших подопечных, которым будем помогать трудоустроиться. Они сейчас занимаются в центре в дневное время, а мы пока решаем, что им можно будет предложить: проводим консультации с психологом, смотрим, сколько часов ребята смогут трудиться в течение дня.

Не так давно, кстати, "Мост" устроил одну из своих подопечных в клининговую компанию - она справляется, но женщине необходимы перерывы и дополнительный отдых. Дело в том, что адаптироваться в таких ситуациях необходимо не только человеку с ментальными особенностями здоровья, но и работодателю - чтобы понять, как выстраивать отношения с необычным сотрудником. По мнению Оксаны Гузенко, с руководителями предприятий необходимо заранее обговаривать все детали трудоустройства "особенных" людей, чтобы эти детали потом не стали неожиданностью - в этом также заключается наставничество.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область СЗФО Вологодская область СЗФО Ленинградская область СЗФО Мурманская область

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