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22.02.2022 17:40
Рубрика: Общество

Санитарные врачи назвали пять полезных свойств щей и борща

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Популярные супы щи и борщ - это не просто вкусно и сытно, но и очень полезно, сообщает Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. В ведомстве подготовили специальную памятку, в которой перечислили, как эти супы влияют на здоровье.

Так, благодаря большому количеству овощных ингредиентов, в щах и борще много полезных элементов. Это и витамины группы В, С и К, и аминокислоты, и минеральные соли. Также в супах содержатся разнообразные ферменты. Борщ и щи сытны, в них содержится достаточное количество белков, жиров и углеводов.

Больше всего белков в тех супах, что сварены на мясном бульоне. Санитарные врачи обращают внимание, что порция супа на таком бульоне способа зарядить энергией на несколько часов. Но чтобы бульон не содержал в себе никаких вредных примесей, специалисты советуют первый бульон сливать, а во второй класть цельную луковицу. Она впитает в себя оставшиеся вредные вещества. Эту луковицу потом следует выкинуть.

Но полезны и супы на овощных бульонах. В них немного калорий, поэтому вегетарианские щи и борщ можно смело есть при похудании, они помогают сбросить вес. Также эти блюда могут быть включены в состав диетического питания.

Фото: iStock
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Щи и борщ способны разжижать кровь, а также активизируют процессы пищеварения.

Еще эти супы могут очищать организм от токсинов, а овощи, которые содержатся в супах, играют роль в сорбентов. Поэтому борщ и щи можно есть, когда организм восстанавливается после отравления.

У борща и щей есть один минус - некоторым эти супы кажутся кислыми. В таком случае санитарные врачи советуют добавлять в качестве нейтрализатора ложку сметаны, тем более, что вкусовые свойства супа от этого только выиграют.

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