Северным регионам не хватает лесных дорог для вывоза древесины

Рослесинфорг подсчитал километраж всех видов лесных дорог, которые используются для вывоза древесины с делянок. Ни один из регионов Северо-Запада не вошел в число лидеров по общей протяженности транспортной сети и дорогам с твердым покрытием в тайге. При этом Архангельская область и Республика Коми оказались в первой шестерке регионов по количеству сезонных зимних путей к делянкам.

По данным ведомства, на 1 января 2022 года общая протяженность лесных дорог в России достигла 1,8 миллиона километров, или 47 экваторов Земли. Это больше совокупной длины обычных российских автотрасс, составляющей полтора миллиона километров. В тройке лидеров - Красноярский край, Иркутская область и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра: на них приходится пятая часть всей лесной сети.

Как пояснили "РГ" в Рослесинфорге, проложенные в чаще пути учитываются отдельно, поскольку они не относятся к автомобильным дорогам общего пользования. Скорее, это "автотропы", по которым может передвигаться только специальная техника. Специалисты относят к ним магистрали, примыкающие к общим трассам, ветки, большое количество лесовозных "усов" и вспомогательных волоков, а также временные зимники.

Почти половину таежной транспортной сети составляют грунтовые круглогодичные дороги. На сезонные пути приходится 21 процент, еще 16 - на дороги с твердым покрытием. Оставшаяся доля - скорее, просто направления.

Но при всей впечатляющей протяженности лесных дорог России их катастрофически не хватает. В Рослесинфорге пришли к выводу, что ежегодно лесопромышленники страны недосчитываются по пять тысяч километров транспортной сети, без которой просто не могут работать. Дороги нужны им для подъезда к делянкам и вывоза леса. Любой ресурс представляет ценность только в том случае, если он экономически доступен. Из-за нехватки путей значительная часть лесосеки попросту не используется.

- Если в зоне интенсивной заготовки дороги есть практически везде, то на территориях перспективного освоения лесов ощущается недостаток. Это касается дорог как постоянного действия, так и сезонного, - отметил глава Рослесинфорга Павел Чащин.

Любой ресурс представляет ценность только в том случае, если он экономически доступен

Северным регионам повезло больше других: если зима выдается морозной, как в этом году, к делянкам можно прокладывать зимники. Причем они позволяют добираться до тех территорий, на которые летом попасть в принципе невозможно - например, из-за болотистой местности. В таких случаях лесники специально ждут морозов, чтобы "взять" древесину. "Если летние делянки расположены ближе к обычным дорогам, то зимние находятся далеко от них, на заболоченных территориях. Расчет делается на то, что в холодное время года они промерзают и туда может проехать техника", - пояснили "РГ" в одном из лесопромышленных холдингов Северо-Запада.

В СЗФО проблема нехватки таежных дорог особенно актуальна для Республики Коми. Ситуация осложняется тем, что многие лесозаготовители не соблюдают ограничений для большегрузов в межсезонье, перегружают их и разбивают "грунтовки" общего пользования. Жители Коми несколько лет жаловались на это региональным властям. Дошло до того, что в разгар пандемии перевозчики совсем разрушили дорогу, соединявшую несколько населенных пунктов с центром Усть-Куломского района. В итоге местные жители заблокировали путь двадцати лесовозам.

После этого власти решили переориентировать крупных заготовителей на зимний вывоз леса. Планировалось также ввести полный запрет на перевозки древесины по автодорогам и сплавлять ее по рекам - это широко практиковалось в советское время. Но пока столь радикальное решение не принято. Речной сплав - самый дешевый вид транспортировки, однако зачастую он требует дорогостоящих дноуглубительных работ. С большими затратами связан и другой вариант - проведение железнодорожных веток поближе к местам заготовки.

На этом фоне лесные зимники, казалось бы, остаются наиболее выигрышным способом перевозки древесины. Построить зимнюю дорогу в три-четыре раза дешевле, чем летнюю. Но снег и лед - самые непредсказуемые покрытия. Малейшее изменение температуры может привести дорогу в негодность. А если морозов вообще не будет, лесники и вовсе останутся ни с чем. Это показала аномально теплая зима 2020 года, когда леспром северных регионов оказался на пороге кризиса: заготовленную древесину невозможно было вывезти с делянок, переработчики столкнулись с дефицитом сырья. Наверстать упущенное помогло только февральское похолодание.

Две последующие зимы выдались морозными, и с укладыванием "белого асфальта" проблем не возникло. Но как поведет себя климат в дальнейшем, не может предсказать никто. Поэтому необходимо протягивать к делянкам постоянные дороги или искать альтернативные пути вывоза древесины, отмечают в лесных регионах.

Кстати

Для успешного освоения расчетной лесосеки в регионе должно приходиться не менее семи километров всех видов дорог на тысячу гектаров леса. Пока этот показатель в среднем по России составляет лишь 2,4 километра. В Коми и Поморье - 1,8, на Вологодчине - 3,1.

Есть и другое требование: третья часть такой сети должна иметь твердое покрытие и использоваться круглый год.