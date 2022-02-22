В Карелии чиновники оштрафованы за отсутствие очистных сооружений

Администрация поселка Пиндуши Медвежьегорского района заплатила полмиллиона рублей штрафа за непостроенные очистные сооружения. Они должны были появиться в одной из ближайших деревень. Но к возведению так и не приступили.

Ситуация с очистными сооружениями в Карелии довольно серьезная. В городах Сортавале, Лахденпохье, Олонце нет сетей и сооружений для очистки поверхностного стока. Водоочистка отсутствует в Пудоже и Кеми, а в Медвежьегорске и Повенце все сточные воды без глубокой очистки попадают прямиком в Онежское озеро.

Не так давно случился скандал в Суоярви. Там исчез владелец местной картонной фабрики, в ведении которой и находится важный социальный объект. Выделенные деньги закончились не только на покупку необходимых реагентов для очистки стоков, но и на заработную плату сотрудников.

Муниципальные власти пытались несколько месяцев поддерживать функционирование очистных сооружений из городского бюджета, надеясь, что владелец наконец-то появится. Обслуживать же их на постоянной основе они не имеют права, это частные объекты.

Поэтому канализационные стоки проходили лишь отстойники, где остается грязь, и отправлялись в озеро Суоярви. Никаких дополнительных химических очисток не было. Воду для жителей города берут из другого озера - Исопюхяярви. Однако, как заявлял региональный Роспотребнадзор, и там она непригодна для питья. Ее очищают только на водозаборе. Так что пить в сыром виде ее нельзя.

Сточные воды без глубокой очистки попадают прямиком в Онежское озеро

Попадание же неочищенных стоков в большое озеро Суоярви небезопасно. Дело в том, что из озера Суоярви вытекает река Шуя. Она впадает в Легмозеро и через протоку соединяется с Онежским озером. А как раз в районе Легмозера находится Петрозаводский водозабор.

В Прионежском районе тоже были проблемы со строительством очистных сооружений. Из республиканского бюджета перечислили 145 миллионов рублей на их реконструкцию в поселках Новая Вилга и Мелиоративный. Но объекты так и не ввели в эксплуатацию, деньги в казну не смогли вернуть. Выяснилось, что фирмы, с которой заключили контракт, не существует. Судебные приставы вынуждены были прекратить дело о взыскании средств по причине невозможности установить местонахождение должника.

- Что касается поселка Пиндуши, то администрацию неоднократно штрафовали. В 2020 году появилась новая норма в законодательстве Российской Федерации, согласно ей неисполнение должником требований в срок, который снова установил пристав-исполнитель после вынесения постановления о наложении административного штрафа, влечет более суровое наказание, - прокомментировала корреспонденту "РГ" пресс-секретарь УФССП Карелии Татьяна Соколова. - В апреле прошлого года суд назначил администрации штраф в размере 500 тысяч рублей. Власти его обжаловали. Но Верховный суд Карелии оставил жалобу без удовлетворения. Деньги заплатили из бюджета.

Но, судя по всему, о строительстве очистных сооружений для поселка Пиндуши речь по-прежнему пока не идет. Хотя деньги на проектирование подобных объектов регулярно выделяются.