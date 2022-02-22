В музее "Эрарта" откроются выставки двух самобытных художников

В музее современного искусства "Эрарта" в Петербурге 23 февраля начнут работу две новые выставки - "Другие берега" Алексея Бегака и "Принадлежность" Александра Кабина.

Как сообщили в отделе внешних связей музея, московский художник, архитектор, дизайнер и ведущий программ на телеканале "Культура" Алексей Бегак своей первой выставкой в "Эрарте" приглашает на поиски идеального дома. Помимо России, он много времени проводит в Англии, Франции и Финляндии, где по собственному проекту построил дом на берегу озера. Большая часть из его 24 произведений, представленных на выставке, - это европейские пейзажи, своего рода "другие берега". Посетители увидят фрагменты реальности, портреты домов, садов, камней и предметов.

Каждая работа художника - это визуальная медитация, раскрывающая особенности предмета в тщательно отточенной художественной форме. Есть в его картинах и что-то от автопортрета, поскольку в них отражена история странствий автора в поисках своего лучшего дома и места в мировом пространстве.

Живопись Александра Кабина выражает прежде всего его принадлежность Северу, своему роду и истории страны. Несколько лет назад художник переехал с семьей из Северодвинска - города у Белого моря - в деревню под Ярославлем. По его признанию, только после этого он ощутил себя по-настоящему северным человеком, стал полнее чувствовать связь с родными местами.

Благодаря инженерному образованию художник спроектировал и построил под Ярославлем дом - такой же самобытный, как и его живопись. И если прежде из окон его мастерской был виден обычный двор в окружении многоэтажек, то теперь - поле, заросшее борщевиком. Но в ней по-прежнему лежат старые фотоальбомы, рассказывающие о жизни простых людей и истории их семей. Фрагменты этих разных судеб художник фиксирует на холсте - в его работах можно разглядеть типовые групповые снимки советского времени.

Это будет уже третья персональная выставка Александра Кабина в "Эрарте", его работы также можно увидеть в постоянной экспозиции музея.

Обе выставки будут открыты до 29 мая.