Петербуржца задержали за вымогательство в соцсетях

В Петербурге задержан мошенник, который обманом вымогал деньги через социальные сети. Одной из жертв предполагаемого преступника стал 39-летний гражданин, который лишился 78 тысяч рублей.

По информации ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в заявлении гражданин указал, что "неизвестное лицо, взломав аккаунт одной из социальных сетей, принадлежавший его знакомому, мошенническим путем склонило его к переводу денежных средств".

Заявление в полицию было подано 21 января, а ровно через месяц, 21 февраля, сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержали на Васильевском острове 40-летнего гражданина.

- В ходе проведения обыска по месту жительства задержанного изъято девять банковских карт, - рассказали в главке.

По факту хищения возбуждено уголовное дело. Виновному может грозить до пяти лет лишения свободы.