В Петербурге начались съемки фильма о блокадном футболе

На "Ленфильме" начались съемки фильма, посвященного легендарному футбольному матчу 1942 года в блокадном Ленинграде.

Игра между командой "Н-ского завода", собранной из оставшихся в городе игроков ленинградских клубов "Зенит" и "Спартак", и командой "Динамо" состоялась в изможденном городе 31 мая. Спортсмены были истощены, в перерыве они даже отказывались садиться, опасаясь, что не смогут подняться. Матч закончился победой "Динамо" со счетом 6:0, игроки уходили с поля обнявшись, помогая друг другу. Репортаж о встрече транслировался по радио одновременно на русском и немецком языках.

За этой игрой последовала целая серия "блокадных игр", которыми Ленинград доказывал, что жив и продолжает бороться.

Как сказал режиссер фильма Вагенак Балаян, это будет полнометражная документальная картина со вставками художественного, игрового кино. Часть съемок пройдет в Музее городского электрического транспорта и на стадионе "Динамо". Другие локации, в частности футбольное поле, на котором развернутся основные события, еще выбираются. Съемочная группа приступила к подбору артистов.

В основу сюжета легла только что вышедшая в свет книга "Петроград. Футбол чекистов", написанная киноведом Алексеем Дунаевским. Он же стал автором сценария.

Если в кинокартине будет представлен рассказ только об одном случае из жизни ленинградского "Динамо", то в книге события охватывают целое двадцатилетие, начиная с первого спортивного кружка, созданного следователями ЧК ГПУ в начале 20-х годов прошлого века. Именно он стал предшественником ленинградского Пролетарского спортивного общества.

Некоторые из его участников были настоящими героями своего времени: они прошли Первую мировую войну, Гражданскую войну и сражались с бандитизмом в мирные дни. Помимо этого, они были энтузиастами футбола, который тогда назывался "пролетарской физкультурой".

В книгу вошло много неизвестных ранее широкому кругу лиц фактов, фотографий и документов. Часть из них была засекречена в силу того, что это архивы закрытых ведомств.