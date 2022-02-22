В Петербурге воры вскрыли пол магазина циркулярной пилой

В Петербурге сотрудники полиции задержали двух воров, которые пытались обокрасть магазин. Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, они проникли в кабинет управляющего через подвал.

- Злоумышленники, зайдя в подъезд многоквартирного дома 8 по улице Народной, через подвал проследовали под помещения цокольного этажа, который занимает магазин, после чего воспользовавшись циркулярной пилой, проделав отверстие в полу, - рассказали в главке, - проникли в кабинет управляющего, откуда пытались похитить денежные средства путем повреждения металлического ящика.

Неудавшиеся похитители были задержаны на месте преступления. Личности преступников уже установлены, это 43-летний неработающий житель Санкт-Петербурга и 45-летний неработающий житель Псковской области, оба ранее судимы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.