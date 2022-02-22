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22.02.2022 16:59
Рубрика: Общество

В петербургском вузе открылась лаборатория виртуального дизайна

Текст: Евгения Добрынина

Лаборатория "ПромТехДизайн" в Санкт-Петербургском госуниверситете промышленных технологий и дизайна - один из результатов стратегического проекта вуза в рамках программы "Приоритет 2030". Его цель - вклад в экономическое и культурное развитие Санкт-Петербурга.

Фото: Istock
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Лаборатория укомплектована специальным оборудованием и программным обеспечением для проектирования и создания виртуальных объектов. Студенты, преподаватели и партнеры вуза смогут создавать здесь аватары и предметы цифрового мира.

- Например, мы отсканировали человека в полный рост, перевели цифровую модель в 3D-редактор, где ее можем дополнить другими объектами, а также поменять цвет, форму, добавить экзоскелет, - рассказывает начальник отдела разработок и инноваций проектного офиса научно-технологической инициативы вуза Борис Подолякин. - Дополненный объект можно поместить в любое виртуальное пространство и смоделировать его поведение в реальном мире. Мы можем заставить его двигаться, бегать, прыгать - словом, добавить любое нужное нам действие. Для проектировщиков и конструкторов важной частью работы является сбор данных по обмерам сканируемого объекта. Сейчас на основе нашей разработки мы способны получить около 150 позиций обмеров. Высокотехнологичное оборудование нашей лаборатории заменит несколько этапов работы технологам - конструкторам и проектировщикам, работающим над цифровыми проектами.

Цифровые мощности лаборатории также позволяют работать с более качественной визуализацией продуктов в рамках новой образовательной программы "3D промышленный дизайн и инжиниринг": студенты создают виртуальные модели, виртуальную одежду для игр и для примерки на цифровых аватарах, разрабатывают мультимедийный контент для брендов, создают ролики с использованием мультимедийной графики, виртуальные коллекции, а также оцифровывают одежду.

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