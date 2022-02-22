В регионах СЗФО предпринимают меры для развития аквакультуры

Рыбный промысел в Северо-Западном федеральном округе наращивает обороты. Согласно официальной статистике Росрыболовства, растут не только свежие уловы, но и поставки мороженых даров моря. Однако, несмотря на внушительные объемы, превысившие в прошлом году пять миллионов тонн по стране, многие россияне продолжают жаловаться на скудный ассортимент и высокие цены на рыбных рынках и в магазинах. За килограмм свежей семги, форели или лосося придется заплатить от 800 до 1500 рублей, за скумбрию или треску - более 300 рублей, за столь любимую сельдь - порядка 130 рублей.

Рыбы в море много, только большая ее часть идет на экспорт. Фото: Елена Нагорных/РГ

Возможный дефицит омеги-3 из-за высоких цен эксперты объясняют возросшими логистическими расходами, недостаточной насыщенностью рыбой внутренних водных бассейнов, а также подорожавшими мальками и кормами для объектов аквакультуры. Проблему решают при помощи программ поддержки, которые уже заработали в отдельных регионах СЗФО.

В Калининградской области дополнительные субсидии и гранты предусмотрели для предпринимателей, крестьянских и фермерских хозяйств, занимающихся рыбоводством и сохранением водных биологических ресурсов. Полученные средства можно будет потратить, помимо кормов, на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов рыбоводной инфраструктуры, покупку специального оборудования.

По мнению законодателей и бизнес-сообщества, принятые меры позволят возродить ранее утраченные традиции рыбоводства и оздоровить областной рынок.

По данным регионального минсельхоза, ежегодно калининградские рыбаки добывают 250 тысяч тонн рыбы, из которых 200 тысяч тонн приходятся на Атлантический океан, 50 тысяч тонн - на Балтийское море, Калининградский и Куршский заливы. Основной улов в водоемах региона составляют килька, балтийская сельдь, камбала, лещ и судак. Порядка 150 предприятий самого западного региона страны производят более 350 тысяч тонн рыбной продукции, которая покрывает значительный потребительский спрос. Увеличивать ассортимент рыбных полок в магазинах планируют за счет динамичного развития аквакультуры.

Многие россияне продолжают жаловаться на скудный ассортимент и высокие цены на рыбных рынках и в магазинах

- В этом направлении мы ориентируемся на рыбу, которая наиболее популярна у калининградцев. Сегодня это карп, осетр, стерлядь, форель, сом. Развитие областного рыбоводства расширит ассортимент рыбной продукции в торговых сетях и увеличит ее долю в общем объеме производства, - подчеркнула заместитель председателя правительства Калининградской области - министр сельского хозяйства региона Наталья Шевцова. - Мы сможем выращивать востребованные на рынке виды рыб и закрывать тем самым потребительский спрос. Сегодня товарным рыбоводством в регионе активно занимаются три предприятия, производственные мощности которых позволяют выращивать в год более 120 тонн товарной рыбы.

Развитие рыбоводства остается актуальной темой и для Вологодской области. Сегодня в регионе выращивают более тысячи тонн рыбы. По экспертной оценке, объемы аквакультуры в перспективе могут превысить промышленный вылов. В качестве производственной базы намерены использовать как участки открытых водных объектов, так и рыбные фермы.

Один из перспективных проектов - строительство крупнейшего в стране лососевого рыбоводного завода. Производственный комплекс, способный выращивать 2,5 тысячи тонн товарного атлантического лосося, возводят сейчас в поселке Грибково Вологодского района. Запустить его планируют в 2024 году.

- В Российской Федерации на данный момент нет таких предприятий, а в мире существует лишь несколько подобных производств, - отметил заместитель губернатора Михаил Глазков. - Уникальные технологии, разработанные израильскими специалистами с учетом требований вологодских предпринимателей, в будущем могут стать основой для создания аналогичных предприятий в других регионах России.

Однако благополучие отраслевых производств напрямую зависит от экологической обстановки в регионе. В особенности это касается негативного влияния отдельных производств. По этой причине Шекснинское водохранилище Вологодской области в прошлом году пополнили запасами стерляди: более 138 тысяч молодняка выпустили в водоем в целях компенсации нанесенного водным биоресурсам ущерба.

О компенсационных мероприятиях задумались и в Новгородской области. По оценке специалистов, промысловые запасы различных видов рыб в водных объектах региона существенно сократились из-за нарастающего антропогенного воздействия. В настоящее время местные власти планируют активно развивать аквакультуру, чтобы поддерживать необходимые запасы рыбы Северо-Западного бассейна. В прошлом году в водоемы Новгородской области выпустили более 90 тысяч экземпляров судака, четырех миллионов личинок двухнедельной щуки, 100 тысяч сига и четырех миллионов личинок ряпушки.

В Коми, по данным республиканского минприроды, добывают более 116 тонн водных биоресурсов, из которых более 2,5 тонны выловили любители. Основная добыча происходит в Печорском, Вычегодском и Мезенском бассейнах. При этом промысловые запасы рыбы постепенно истощаются. По словам министра сельского хозяйства и потребительского рынка региона Дениса Шаронова, существующих мощностей в республике не хватает, чтобы компенсировать наносимый водным биоресурсам ущерб. Сейчас максимальный объем молодняка, рекомендованный к выпуску, составляет более 320 миллионов штук в год. При этом реально выпускают не более 1,5-3 миллионов мальков сига и хариуса ежегодно, что не приносит эффекта с точки зрения увеличения промысловых запасов.

Для восстановления рыбных ресурсов рек необходимо построить рыбоводный завод. Он поможет снизить риски сверхнормативной гибели рыбопосадочного материала, позволит выращивать молодняк в более короткие сроки и уменьшит себестоимость рыбоводной продукции.

Развивать аквакультуру в республике намерены и предприниматели. Одно из перспективных направлений - обустройство искусственных озер для разведения рыбы. Подобное производство готовится к открытию на территории Сыктывдинского района.

На месте бывших карьеров предприниматель планирует разводить карпа, карася, толстолобика и амура. По словам директора производства Вячеслава Качмазова, качество воды будут постоянно отслеживать, ее очистка происходит посредством установки компрессоров подачи воздуха. Благоустройство территории и поддержание ее в надлежащем виде будет осуществляться силами и на средства предприятия.

Предпринятые в регионах СЗФО меры по развитию аквакультуры должны расширить ассортимент рыбной продукции и сделать ее дешевле. Сможет ли качественная рыба на прилавках наших магазинов избавиться от клейма праздничного блюда и стать более доступной, покажет время.

Справка "РГ"

В рамках компенсационных мероприятий в российские водоемы в прошлом году выпустили 87 миллионов экземпляров биоресурсов. При этом особый упор сделали на ценных осетровых видах - более 17 миллионов штук.

Рыбоводные участки страны пополнили 28 миллионами экземпляров различных видов рыб.

ЦИФРА

5 миллионов тонн рыбы выловили отечественные рыбаки в 2021 году.