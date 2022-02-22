Адыгея формирует гуманитарный груз для беженцев из ДНР и ЛНР

По поручению главы Адыгеи Мурата Кумпилова в республике формируется гуманитарный груз для эвакуированных из ДНР и ЛНР людей.

Как известно, в настоящее время десятки тысяч граждан из этих республик находятся во временных пунктах размещения на территории России.

Мурат Кумпилов отметил, что Адыгея, наряду с другими регионами России, окажет посильную помощь гражданам, вынужденно покинувшим свои дома.

- Сегодня в регионах страны идет формирование гуманитарной помощи для пострадавших жителей ЛНР и ДНР. Адыгея вместе со всеми принимает активное участие в этом процессе. В республике собрано более 12 тонн продуктов питания, а также предметов первой необходимости, - сказал Мурат Кумпилов.

В свое время Республика Адыгея неоднократно направляла гуманитарные грузы жителям Крыма, а также Луганской и Донецкой областей, а также формировала новогодние подарки для детей с этих территорий. В этом принимали участие предприятия и организации всех муниципальных образований республики.