Цены на тепличные овощи в Крыму снизились благодаря росту производства

В прошлом году Крым произвел почти 25 тысяч тонн овощей закрытого грунта, и это только в крупных агрохолдингах и зарегистрированных фермерских хозяйствах. Овощи, выращенные в личных подсобных хозяйствах, в официальной статистике не отражаются. В нынешнем году производство вырастет еще, что уже сказалось на ценах тепличных огурцов и помидоров. Они поползли вниз.

Тепличный комбинат "Белогорский" - сегодня крупнейший на полуострове производитель томатов закрытого грунта. Реализация инвестиционного проекта началась в 2017 году, и за это время группа компаний "Гаркунов" вложила в первую и вторую очередь комбината 3,9 миллиарда рублей. Инвесторов сопровождали менеджеры Корпорации развития Крыма, во многом облегчившие реализацию задуманного. Сегодня это 17 гектаров теплиц четвертого поколения, построенных по испанской технологии. Сейчас здесь выращивают четыре сорта гибридных томатов голландской селекции: Комплис, Мерлис, Джарнет и Волантис.

- Мы остановились на этих сортах, потому что они менее требовательны к количеству солнечного света, более стойки к заболеваниям и вредителям, к тому же имеют хорошие вкусовые качества, - говорит генеральный директор тепличного комбината "Белогорский" Марина Козлова.

На всей территории комбината многоуровневый санитарный контроль, специальная автоматизированная проходная не пропустит работника внутрь без дезинфекции рук и вымытых специальными щетками подошв обуви. В чистой зоне обязательны бахилы, стерильный халат и шапочка. Обрабатывать руки придется много раз.

В большинстве тепличных комплексов Крыма уборка урожая начинается в конце февраля - начале марта и длится до декабря. В "Белогорском" годовой цикл прерывается лишь однажды - в июле или августе, когда теплицу полностью освобождают от растений, стерилизуют помещения и начинают новый сельскохозяйственный год. Весь процесс выращивания томатов основан на гидропонной технологии. Питательный раствор подается прямо на корни растений, которые помещены в минеральную вату. Но технологическая цепочка начинается даже не в теплице, а в цехе приготовления питательной смеси. И здесь кроется главный секрет, почему одни гидропонные помидоры имеют вкус и аромат, а другие напоминают муляж овоща - ни вкуса, ни запаха.

- Вкусовые качества плодов во многом зависят от содержания в них сахара, - говорит Марина Козлова. - Поэтому очень важен процесс приготовления питательного раствора, соблюдение технологии этого процесса.

Крым - вододефицитный регион. Собственных скважин у предприятия нет, и воду в "Белогорском" берут из местной речки. Предварительно вода проходит тройную очистку. В огромных емкостях на 240 кубометров - единовременный запас влаги объемом 1800 кубических метров.

- Мы готовим, условно говоря, маточный раствор А и маточный раствор Б, - говорит главный агроном предприятия Иван Фомкин. - А когда нужно приготовить питательный раствор для томатов, берем в нужной пропорции части обоих маточных растворов, смешиваем их и начинаем подкормку.

Внутри теплиц почти хирургическая чистота и постоянная температура 25 градусов Цельсия. Весь персонал ходит в футболках. Кстати, летом помещения нужно охлаждать, и тогда под потолком автоматика натягивает затеняющие экраны, которые сокращают количество солнечного света. Стоит сказать, что в процессе выращивания овощей он имеет первостепенное значение. Чем больше света, тем лучше урожай. Именно этим руководствовались инвесторы, выбирая Крым для строительства комбината. Но и солнечный свет нужно регулировать. Уровень соляризации также измеряет автоматика: чуть проглянуло зимнее солнце, и она уже отключила искусственное освещение. В общем, весь технологический процесс максимально оцифрован, но собирают созревшие плоды пока люди. Убирают урожай по понедельникам, средам и пятницам. В день могут собрать до 100 тонн томатов. К слову, на комбинате трудятся 323 человека. Зарплата сборщиков сдельная, в зависимости от веса. В прошлом году один из рабочих на уборке заработал за месяц 116 800 рублей. Не то что бы это постоянная зарплата, но получить такие деньги здесь реально. И это единственное место в Крыму, где сотрудников премируют в размере 2,5 тысячи рублей за каждого приведенного новичка. В каждом из девяти отделений трудится несколько бригад. Томаты достигают в высоту девяти метров, так что уборка идет на двух уровнях одновременно.

- У нас в коллективе 17 человек, - говорит бригадир Валентина Боровик. - Шестеро работают наверху, остальные внизу.

Ряд длиной 100 метров женщины проходят буквально за несколько минут. Кстати, помимо людей, в теплице постоянно находятся шмели и энтомофаги. Одни опыляют цветы, другие борются с главным вредителем теплиц - белокрылкой. Так производство получается биологически чистым, для борьбы с болезнями и вредителями не применяют никакой химии.

В прошлом году на комбинате "Белогорский" вырастили 5335 тонн томатов, увеличив за год производство на 40 процентов. Продукция отсюда уходит во все крупные города европейской части России и в Сибирь. Другие производители также увеличивают производство, хотя у них период сбора в этом году начнется позже.

- Мы начнем собирать томаты в конце марта - начале апреля, - рассказал "РГ" генеральный директор агропредприятия "Крымская овощная фабрика" Алибек Царикаев. - Зима оказалась для нас достаточно сложной, мы пострадали от сильного снегопада, обрушившего часть теплиц.

Тем не менее на предприятии строят планы на этот год, будущим летом хотят стать первыми в Крыму промышленными производителями рассады овощей. Участок площадью один гектар в Бахчисарайском районе, где находится агрокомбинат, заложили в прошлом году, а в этом году планируют начать продажу.

- Мы хотим открыть рассадный комплекс к сентябрю, возможно августу, - поделился планами руководитель предприятия.

Такой срок выбран неслучайно. В начале осени многие производители овощей закрытого грунта закладывают новые теплицы и начинают цикл производства. К этому времени рассада востребована, особенно в небольших фермерских и личных подсобных хозяйствах. Сейчас в республике площадь теплиц превышает 600 гектаров.

Прямая речь

Алиме Зарединова, и. о. министра сельского хозяйства Крыма:

- За последний год в республике увеличилось производство овощей закрытого грунта. Сейчас в регионе шесть крупных тепличных комбинатов и десятки небольших площадью до одного гектара. Производство год из года растет во многом благодаря господдержке. Все агропредприятия этого профиля получают субсидию из республиканского бюджета из расчета 2,5-3 рубля на каждый килограмм произведенной продукции. А с этого года такие комплексы как "Белогорский", использующие досветку в процессе вегетации растений, будут получать дотацию еще из федерального бюджета.