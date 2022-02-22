ГП открыла мобильные приемные и горячие линии для беженцев из Донбасса

По поручению Генеральной прокуратуры в ряде регионов России организованы мобильные приемные, а также горячие линии для прибывающих из ДНР и ЛНР граждан.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, в связи с размещением на территории России беженцев из республик Донбасса Генпрокуратура поручила прокурорам соответствующих регионов на уровне областного, городского и районного звена организовать мобильные приемные в пунктах временного размещения. Прокуроры помогут беженцам решить все вопросы, которые могут возникать при их временном размещении, доступе к образованию и медицинской помощи, а также при получении положенных выплат.

Кроме того, прокуроры организовали взаимодействие с МЧС и другими министерствами и социальными службами, в том числе по вопросам оказания материальной и психологической помощи эвакуированным гражданам. На контроль поставлены вопросы обучения детей в школах, обеспечение лекарствами и предоставление работы тем, кто в этом нуждается.

Как отметили в Генпрокуратуре, в прокуратурах субъектов также организованы горячие линии, по которым могут в любое время звонить беженцы. Кроме того, граждане могут направить обращение через официальный сайт прокуратуры в разделе "Обращение в прокуратуру".

Телефон для обращений в прокуратуре Ростовской области: 8 (863) 210-55-99;

Телефон для обращений в прокуратуре Воронежской области: 8 (473) 260-89-89;

Телефоны для обращений в прокуратуре Белгородской области: 8 (4722) 52-25-75, 52-14-22;

Телефон для обращений в прокуратуре Новгородской области: 8 (8162) 98-46-36;

Телефон для обращений в прокуратуре Курской области: 8 (4712) 75-52-21;

Телефон для обращений в прокуратуре Саратовской области: 8-961-651-10-81;

Телефоны для обращений в прокуратуре Самарской области: 8 (846) 333-54-28, 332-29-44, 340-61-78;

Телефон для обращений в прокуратуре Московской области: 8 (495) 621-81-88.