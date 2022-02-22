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22.02.2022 09:40
Рубрика: Культура

Кинофестиваль "Кинотавр" объявил даты проведения и открыл прием заявок

Текст: Сусанна Альперина
33-й Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" объявил даты проведения в 2022 году. Главная новость - он останется в сентябре и не вернется в июнь. "Кинотавр" пройдет в Сочи с 13 по 20 сентября 2022 года в оффлайн-формате делового кинофорума с соблюдением всех предписанных норм Роспотребнадзора.
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

А с 1 марта "Кинотавр" открывает прием заявок на участие в конкурсных программах полного и короткого метра, который продлится до 1 июня включительно.

Фото: И. Невелев/ РИА Новости
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"Кинотавр" - главный национальный кинофестиваль, смотр лучших российских фильмов, снятых за календарный год. Это питательная творческая среда, важная для формирования нового творческого поколения и свежих идей. Поэтому мы рады объявить прием заявок на фестиваль, который снова пройдет в Сочи в сентябре этого года с соблюдением всех необходимых мер санитарной безопасности. Уверен, что заявок будет традиционно много - количество желающих попасть в конкурсные программы "Кинотавра" увеличивается с каждым годом", - говорит президент фестиваля, продюсер Александр Роднянский.

Основной площадкой показов, как и в предыдущие годы, станет Зимний театр. Программа включит в себя традиционные конкурсы полнометражных и короткометражных фильмов, впервые представленную в прошлом году секцию "Кинотавр. Сериалы", а также специальные показы, питчинг сериальных проектов и ряд мероприятий, о которых будет объявлено дополнительно.

Подать заявку на участие и ознакомиться с регламентом фестиваля можно на официальном сайте www.kinotavr.ru. Там же будут опубликованы условия аккредитации на "Кинотавр" для гостей и участников, которая откроется 1 июля.

Фестиваль "Кинотавр" проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Фонда развития и поддержки социально-культурных проектов Романа Абрамовича.

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