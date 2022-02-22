Кинофестиваль "Кинотавр" объявил даты проведения и открыл прием заявок

А с 1 марта "Кинотавр" открывает прием заявок на участие в конкурсных программах полного и короткого метра, который продлится до 1 июня включительно.
"Кинотавр" - главный национальный кинофестиваль, смотр лучших российских фильмов, снятых за календарный год. Это питательная творческая среда, важная для формирования нового творческого поколения и свежих идей. Поэтому мы рады объявить прием заявок на фестиваль, который снова пройдет в Сочи в сентябре этого года с соблюдением всех необходимых мер санитарной безопасности. Уверен, что заявок будет традиционно много - количество желающих попасть в конкурсные программы "Кинотавра" увеличивается с каждым годом", - говорит президент фестиваля, продюсер Александр Роднянский.
Основной площадкой показов, как и в предыдущие годы, станет Зимний театр. Программа включит в себя традиционные конкурсы полнометражных и короткометражных фильмов, впервые представленную в прошлом году секцию "Кинотавр. Сериалы", а также специальные показы, питчинг сериальных проектов и ряд мероприятий, о которых будет объявлено дополнительно.
Подать заявку на участие и ознакомиться с регламентом фестиваля можно на официальном сайте www.kinotavr.ru. Там же будут опубликованы условия аккредитации на "Кинотавр" для гостей и участников, которая откроется 1 июля.
Фестиваль "Кинотавр" проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Фонда развития и поддержки социально-культурных проектов Романа Абрамовича.