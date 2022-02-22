МЧС проведет масштабную дезинфекцию ростовских пунктов временного размещения

В понедельник будет проведена дезинфекция мест массового скопления людей, пребывающих из ЛНР и ДНР. Сообщение об этом появилось на сайте МЧС России.

"Силами МЧС России для предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории Ростовской области проводится специальная обработка общественных пространств и техники. 22 февраля спасатели проведут дезинфекцию двух автомобильных пунктов пропуска и 37 пунктов временного размещения" - сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, сейчас более одной тысячи волонтеров задействованы в работе с переселенцами. В их числе психологи, медики, аниматоры и сопровождающие. "Волонтеры встречают граждан на транспортно-пересадочных узлах, оказывают бытовую помощь в ПВР, принимают и распределяют гуманитарную помощь, которая поступает в пункты сбора от граждан. В настоящее время для работы с вынужденными переселенцами привлечена группировка от РСЧС в составе более 8 тысяч человек и 2 640 единиц техники", - сказано в сообщении.