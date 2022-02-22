Праздничные салюты в День защитника Отечества пройдут в 10 городах Юга России

Праздничные салюты, посвященные Дню защитника Отечества, пройдут 23 февраля на территории Южного военного округа в Каспийске, Владикавказе, Волгограде, Новочеркасске, Новороссийске, Ростове-на-Дону, Севастополе, Симферополе, Керчи и Ставрополе. Залпы салютные дивизионы произведут из орудий и самоходных пусковых установок. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.

Там уточнили, что в организации красочного шоу задействуют около 80 орудий различных типов, в том числе 122-мм гаубицы Д-30, 76-мм дивизионные пушки ЗиС-3, а также салютные пусковые установки 2А30, 2А35 и 2А85. "В Каспийске артиллерийские залпы будут произведены из 105-мм и 125-мм пусковых фейерверочных комплексов "Радуга" с кораблей ВМФ", - рассказали в пресс-службе.

Сообщается, что праздничные салюты начнутся в 21.00 по московскому времени. Будут выполнены 30 залпов с интервалом в 30 секунд. При этом планируется израсходовать около 3 тысяч боеприпасов различных типов.